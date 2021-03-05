الحرس الثوري الإيراني يحبط محاولة اختطاف طائرة ركاب مدنية

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن إحباط عملية اختطاف طائرة مدنية كانت متوجهة من مدينة أهواز في محافظة خوزستان في الجنوب إلى مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شرق البلاد.

ونقلت وكالة ارنا عن الحرس الثوري قوله في بيان له على موقعه الالكتروني إن “مؤامرة خطف طائرة من طراز “فوكر 100″ تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية والتي أقلعت مساء أمس بعد تأخر تحليقها من مطار أهواز إلى مشهد أحبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري حيث هبطت الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان واعتقل خاطفوها”.

وغادر ركاب الطائرة إلى وجهتهم برحلة بديلة فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.