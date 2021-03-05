“قسد” تختطف 12 مواطناً من منبج.. والاحتلال التركي يعتدي على تل رفعت ومنغ

واصلت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتداءاتها على المناطق والقرى الآمنة بأرياف حماة وحلب واللاذقية والجزء المحرر من ريف إدلب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن التنظيمات الإرهابية في إدلب نفذت 26 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت 26 خرقاً قامت بها التنظيمات الإرهابية من المناطق التي تنتشر فيها وتوزعت الخروقات بواقع 13 خرقاً في محافظة إدلب و5 في اللاذقية و6 في محافظة حماة واثنين في حلب.

في الأثناء قتل مسلحان من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذه مجهولون على حاجز للميليشيا بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن “مجهولين قاموا صباح اليوم بإطلاق النار بشكل مباشر على حاجز لميليشيا (قسد) في بلدة جديد بكارة جنوب شرق دير الزور ما أدى لمقتل اثنين من مسلحي الميليشيا على الفور”.

بأتي ذلك فيما واصلت ميليشيا “قسد” جرائمها بحق المدنيين حيث أقدمت على اختطاف عدد من الشبان صباح اليوم من مدينة منبج بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا قسد داهمت عدداً من الأحياء بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي واقامت داخلها حواجز عدة واختطفت 12 شاباً على حاجز دوار السبع بحرات في الجهة الشرقية من المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة لسوقهم إلى ما يعرف بالتجنيد الإجباري للقتال في صفوفها”.

إلى ذلك جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف على المنازل في مدينة تل رفعت وأطراف بلدة منغ انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن “عدداً من القذائف الصاروخية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي بريف حلب سقطت على المنازل السكنية في مدينة تل رفعت وأطراف بلدة منغ بالريف الشمالي لحلب ما تسبب بوقوع دمار في المنازل