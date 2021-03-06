“التربية” و”الصحة العالمية” تطلقان حملة مكافحة الديدان الطفيلية في ريف إدلب المحرر

إدلب- يحيى بزي

أطلقت حملة مكافحة الديدان الطفيلية في مدارس ريف إدلب المحرر، وذلك بالتعاون ما بين وزارة التربية ومنظمة الصحة العالمية، وبينت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أن هذه الحملة بدأت بالأول من آذار وتستهدف نحو ثلاثة ملايين طفل في مدارس القطر، مشيرى إلى أن رمزية إطلاق هذه الحملة تأتي من مدرسة أم مويلات في ريف إدلب المحرر تأكيداً من الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ خاصة في المناطق المحررة من الإرهاب التي افتقرت للرعاية والتوعية الصحية لفترة من الزمن نتيجة تواجد العصابات الإرهابية المسلحة.

وأشارت الطواشي للنقطة الطبية التي افتتحت بمدرسة أم مويلات في بداية العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ التي تقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لتلاميذ ومعلمين المنطقة، وتعمل على تأمين المستلزمات الضرورية والتجهيزات الطبية لها، لافتةً إلى أن مدارس المنطقة تتمتع بشروط صحية جيدة خاصة من ناحية التهوية والمساحة الجغرافية الواسعة، الأمر الذي أدى إلى الحد من انتشار فايروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، دون أن تخفي وجود عدد من الحالات المصابة باللايشمانيا التي تتم متابعتها وعلاجها من الفرق الصحية الجوالة.

بدوره أكد مدير تربية إدلب المهندس عبد الحميد المعمار أن مديرية التربية مهتمة بتطبيق البروتوكول الصحي المعمم من وزارة التربية، وتحرص على ضمان سلامة وأمان التلاميذ والمعلمين والإداريين، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على تأمين المياه النظيفة عن طريق الصهاريج بالتعاون مع المجتمع المحلي، وتأمين وصول الكهرباء إلى عدد كبير من المدارس، بالإضافة لقيام دائرة الصحة المدرسية بتنفيذ جولات شبه يومية على المدارس في الريف المحرر لمتابعة ورصد واقع المدارس الصحي.