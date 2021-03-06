بحضور الشوفي.. اختتام المهرجان المسرحي المركزي الثالث لطلائع البعث

طرطوس – رشا سليمان:

أكد الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية خلال حفل اختتام المهرجان المسرحي المركزي الثالث لمنظمة طلائع البعث أن المهرجان الذي جمع أبناء سورية على المحبة و العطاء المتبادل يدل على أن سورية ولادة و مبدعة، سورية المتكاملة التي تجمع في ترابها خير وأنبل البشر، تجمع فوق ترابها أمل المستقبل الرفاق في منظمة طلائع البعث، الذي أبدعوا خلال المهرجان، ولم يكن الفارق بينهم المزاحمة و المسابقة، بل تسابقوا من أجل الوطن وفي حب الوطن، وإن كانوا اليوم يبنون وطنهم باللحن والكلمة والعزف والغناء فغدا سيرسمون خير هذا الوطن بناء واقتصادا ومجتمع متعافي، ولفت إلى أن سورية خلقت لتبقى متجانسة و ليبقى نسيجها متجانس، وشكر منظمة طلائع البعث ووزارة التربية ومن احتضن أبناء الوطن الذين قدموا هذا المنتج المميز والمبدع.

بدوره لفت وزير التربية الدكتور دارم طباع إلى أن الأرض السورية ستثمر طالما أن هناك من يرعى هذه البراعم والمواهب المبدعة، وشكر الجهود و التعب المبذول في تنظيم المهرجان.

من جانبه قال عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث: إن طلائع البعث الذين جاؤوا من كل المدن السورية وزرعوا الحياة بنقاء ضحكاتهم، جاؤوا ليعبروا عن حبهم وولائهم للوطن و للحياة ولسورية الأم، وأثبتوا من خلال ما قدموه أنهم أبناء الحياة، تميزوا في التعبير عن مواهبهم وتنافسوا في حبهم لوطنهم و ارتقوا بأدائهم فكانوا بارعين ورائعين وأدخلوا الفرح والسعادة إلى القلوب.

وتم في نهاية الحفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسرح الكبار للصغار والصغار للصغار كأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل عرض مسرحي وأفضل نص.

حضر حفل الختام الرفيق د. محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس لحزب البعث والمحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس ووحيد الزعل نقيب المعلمين في سورية.