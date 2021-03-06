خلال 24 ساعة.. القوات اليمنيّة تنفذ ثالث هجوم على قاعدة عسكرية للنظام السعودي

نفذ سلاح الجو اليمني المسير، ليل الجمعة – السبت، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأوضح المتحدث بإسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة في قاعدة خالد الجوية بطائرتي صماد3، مؤكداً “تحقيق إصابة دقيقة”.

وأشار إلى أن “استهداف القاعدة يأتي رداً على استمرار الحصار والعدوان على بلدنا”.

وكان سلاح الجو المسير نفذ يوم أمس الجمعة هجوماً جوياً مستهدفاً عدداً من الأهداف الهامة والحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف 2k، بالإضافة إلى عملية قبلها بساعات مستهدفة القاعدة نفسها ومطار أبها بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k.

وهذا الاستهداف سبقه استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k فجر الجمعة.

والخميس، أعلن سريع أن سلاح الجو المسير قصف هدفاً هاماً في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k، لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أعلن سريع، أن سلاح الجو المسيّر استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع “قاصف 2k”، وكانت “الإصابة دقيقة”، موضحاً أن هذا الاستهداف يأتي “رداً على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز”. بالإضافة إلى حصول عملية يمنية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على أهداف حيوية في مدن سعودية منها الرياض.