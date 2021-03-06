غوتيريش استقبل السفير صباغ: التزام قوي بالتعاون مع الحكومة السورية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الالتزام القوي بالعمل لصالح الشعب السوري والتعاون مع الحكومة السورية.

وخلال تسلمه وثيقة اعتماد السفير بسام صباغ كمندوب دائم جديد للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك طلب غوتيريش نقل تحياته الحارة إلى السيد الرئيس بشار الأسد.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن مشاعره العميقة التي يكنها للشعب السوري مشيداً بتاريخه وثقافته وما يتمتع به من كرم الضيافة الذي لمسه عن قرب خلال فترة عمله السابق كمفوض للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

من جانبه نقل السفير صباغ تحيات الرئيس الأسد للأمين العام وعبر عن تطلعه للعمل معه مؤكداً دعم سورية الكامل لجهوده في تنفيذ وحماية مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.