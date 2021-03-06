قتلى وجرحى من عملاء “قسد” في هجوم على تجمعاتهم في أطراف بلدة الشحيل

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجوم على أحد تجمعاتهم في محيط بلدة الشحيل بريف دير الزور.

وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات بالقرب من أحد تجمعات ميليشيا (قسد) تلاها إطلاق رصاص كثيف على أطراف بلدة الشحيل شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا واحتراق معدات عسكرية تابعة لهم.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا (قسد) استقدمت تعزيزات من مسلحيها إلى البلدة وفرضت طوقاً أمنياً في المنطقة بحثاً عن منفذي الهجوم.

وتشهد مناطق انتشار ميليشيا (قسد) في الجزيرة السورية تصاعداً في الهجمات على مواقع مسلحيها وتحركاتهم حيث قتل أمس مسلحان من الميليشيا بإطلاق النار بشكل مباشر عليهما في بلدة جديد بكارة جنوب شرق دير الزور.