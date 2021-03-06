لحوم فاسدة وذبح خارج المسالخ في حمص

حمص – صديق محمد

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص 130 ضبطاً تموينياً طالت أشخاصاً يقومون بالاتجار بالخبز التمويني بطرق غير شرعية وتجفيفه وبيعه كمادة علفية لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة ، بالإضافة لإنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص وسيء الصنع . وأوضح مدير “حماية المستهلك ” رامي اليوسف أن الضبوط طالت محلات اللحوم التي تقوم ببيع لحم فروج غير صالح للاستهلاك البشري والتعامل بلحم أنثى العواس المذبوح خارج المسالخ المرخصة وبدون موافقة اللجان المختصة لمعرفة الجدوى الاقتصادية وبيع مواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أجر زائد .

وبين اليوسف أنه تم تنظيم ضبوط بحق محطات وقود تتلاعب بالأختام الرصاصية الرسمية للعداد وعدم وجود الأختام الرصاصية الرسمية عليه ،مع وجود مخالفات الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة (مازوت – بنزين – غاز منزلي ) والتصرف بها بشكل غير مشروع ومخالفة الخطأ في قراءة مؤشر القبان الالكتروني بمقدار 250 كغ لكل 30 طناً للضبط الأول وبمقدار 110 كغ لكل 30 طناً للضبط الثاني ،وشملت الضبوط أيضاً محلات تجارية ارتكبت مخالفات حيازة دبس فليفة .