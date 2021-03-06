نعية فاضلة

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

أشقاء الفقيدة: المرحوم عبدو ومحمد ومحي الدين الجوبراني

أبناء الفقيدة: عدنان – هاشم – عصام – أحمد – محمد – عمر – فايز – مازن الساعور

أصهرة الفقيدة: بشير بدران – عمر عطايا

أحفاد الفقيدة: طارق – أنس – محمود- نور – مجد- عبد الرحمن – يمان – حمزة – إمام – سلام – إحسان – وائل – يزن الساعور – راتب – لؤي بدران – راتب – همام – مؤمن عطايا.

وعموم آل الجوبراني والساعور

وبدران وعطايا والخشة ومراد والمرحوم ومكية والقادري وبللة وسميحة وعدس وأقربائهم وأنسبائهم

ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره

وفاة المرحومة الحاجة

حياة عبد الحميد الجوبراني

(زوجة المرحوم الحاج محمود انيس الساعور أبو عدنان)

التي انتقلت إلى رحمته تعالى فجر يوم السبت 6/ 3/ 2021

حيث سيصلى عليها عقب صلاة عصر يوم السبت في جامع الساعور – الكائن في دوما ثم توارى الثرى في مقبرة دوما القديمة

تقبل التعازي للرجال أيام السبت والأحد والاثنين من الساعة 6 حتى 8 مساءً في صالة جامع التوحيد الكائنة في دوما – الكورونيش

وللنساء يوم الأحد من بعد صلاة الظهر في دار المرحومة دوما – المساكن – جانب حديقة الجلاء بناء الساعور

ويوم الاثنين والثلاثاء في دارها في دمشق – مزة أوتستراد بناء الإسكان – قبل دار البعث الطابق الثاني من الساعة الرابعة حتى السادسة.

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله