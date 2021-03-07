المهندس عرنوس لـ “الكتاب العرب”: نشر القيم الوطنية لمواجهة الأفكار الهدّامة

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب حيث تناول الحديث أهمية دور المثقفين في مواجهة الحرب الإعلامية والثقافية التي تتعرض لها سورية وتستهدف حاضرها ومستقبلها ووعي أبنائها ونشر أفكار هدامة بعيدة عن الواقع الحقيقي وما تتعرض له سورية جراء الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر الذي يستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه وأساسيات حياته ومتطلباته اليومية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الكلمة المسؤولة والواعية في تشكيل الرأي العام ودور المثقف في خلق خطاب متوازن وموضوعي وضرورة تكاتف الجهود وزج كل الطاقات ولا سيما الفكرية والثقافية منها للتصدي للحملة الشرسة والضغوط التي تتعرض لها الدولة السورية، والتي ازدادت مؤخراً مع فشل المشروع الإرهابي المخطط لها وهزيمة الأدوات الإرهابية ومشغليهم في تحقيق غاياتهم وذلك بفضل انتصارات الجيش العربي السوري واحتضان الشعب له.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تشبيك الاتحاد مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتسهيل عمله وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتفعيل عمل المراكز الثقافية واستثمارها في نشر الأفكار والقيم الوطنية لمواجهة الأفكار الهدامة والغريبة عن قيم المجتمع السوري وتراثه العريق.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تنشيط وتفعيل حركة التأليف والنشر وبذل كل الجهود ليعود الكتاب من جديد إلى ألقه ومكانته المرموقة.. ونشر المعرفة والعلم بين أبناء المجتمع والارتقاء بالحالة الثقافية في أوساط المجتمع وعكس حالة الصمود الشعبية في أعمال فكرية تخلد ما قدمه الشعب السوري والجيش العربي السوري من تضحيات وبطولات خلال التصدي للحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.