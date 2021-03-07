“توازن الردع السادسة”.. القوات اليمنية تستهدف أكبر ميناء نفطي في السعودية

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تفاصيل العملية العسكرية التي نفّذت، اليوم الأحد، في العمق السعودي.

وقال سريع: إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفذا “عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.. منها 10 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وصاروخ ذو الفقار”، وأوضح أن الهجوم استهدف شركة “أرامكو” في ميناء رأس التنورة، وأهدافاً عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في عملية “توازن الردع السادسة”.

ويعتبر ميناء رأس التنورة أكبر ميناء في العالم لشحن النفط. وتشحن ناقلات الميناء قسماً كبيراً من الزيت الذي تنتجه حقول السعودية إلى مختلف أنحاء العالم.

وتابع البيان: “تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بـ4 طائرات مسيرة نوع قاصف 2k و7 صواريخ نوع بدر، وكانت الإصابة دقيقة”.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن هذا الهجوم يأتي “في إطارِ حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشاملِ على بلدنا العزيز”، وختم قائلاً: “نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا”.

وعقب البيان، نقلت وكالة “رويترز” عن ساكنين في السعودية سماع دوي انفجار بمدينة الظهران شرقي البلاد، لم يعرف سببه.

وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزاً إدارياً هاماً في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية، وتحتضن المدينة مقراً لشركة “أرامكو” إضافة إلى قاعدة أمريكية.

وشنّت القوات المسلحة اليمنية، يوم الأحد الماضي، عملية هجومية كبيرة باتجاه العمق السعودي، باستخدام صاروخ بالستي من نوع “ذو الفقار” و15 طائرة مسيّرة، وعرفت باسم عملية “توازن الردع الخامسة”.

وفي سياق متصل، نصحت البعثة الدبلوماسية الأميركية في السعودية رعاياها “باتخاذ إجراءات احترازية”، بعد ورود تقارير عن “احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخبر”.

وفي وقت سابق، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسسية للعدوان السعودي في محافظة الجوف شمالي البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في تصريح إن “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع (كاريال) تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي”.

وأضاف أن “إسقاط الطائرة تم عصر اليوم بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق بمحافظة الجوف”.

كما أصيب أربعة يمنيين بقصف لطيران العدوان السعودي اليوم على العاصمة صنعاء.

وذكر موقع المسيرة نت أن أربعة يمنيين بينهم طفلان أصيبوا بقصف طيران العدوان السعودي على منطقتي النهضة وعطان بالعاصمة صنعاء.

بدورها أكدت وزارة الصحة اليمنية أن حالة ثلاثة من المصابين خطرة مشيرة إلى أن عدد المصابين مرشح للزيادة حيث تقوم سيارات الإسعاف بنقلهم من الأماكن المستهدفة بنيران العدوان.

في سياق متصل، أصيبت طفلة يمنية من ذوي الاحتياجات الخاصة بجروح جراء استهداف مرتزقة العدوان السعودي لباص يقل أطفالاً في مديرية صالة بمحافظة تعز اليمنية.

وأفاد موقع المسيرة نت أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالقناصات باصاً يقل أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في حارة العلبة بمديرية صالة ما أدى لانقلابه وإصابة الطفلة المعاقة.