في ذكرى ثورة اذار.. تدشين عدد من آبار المياه في السويداء

السويداء-رفعت الديك:

بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الثامن من آذار المجيدة، قام الرفيقان فوزات شقير امين فرع الحزب وهمام دبيات محافظ السويداء بتدشين عدد من آبار المياه بالمحافظة لتأمين مصدر مائي لإرواء الأهالي وسد حاجتهم من المياه.

وتمّ تدشين بئر مياه بلدة أم حارتين البديل بعمق 300 متر، بقيمة إجمالية بلغت 137730000 ليرة سورية، وبئر مياه بلدة أبو حارات البديل بعمق 387 متراً بتكلفة إجمالية 231540000 ليرة ، وبئر مياه بلدة الحقف بعمق 515 متراً بتكلفة إجمالية 209000000 ل.س، تلاه تدشين بئر في مدينة السويداء بعمق 675 متراً بتكلفة إجمالية بلغت 381123000 ل.س لتأمين المياه اللازمة للمدينة الرياضية.

مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس وائل شقير أشار أن هذه الآبار تأمن مصدر مائي داعم للمدينة للمساهمة في التغلب على العوز المائي وسد حاجة القرى من المياه في المحافظة، منوهاً بأن تكلفة القيمة الاجمالية وفق الاسعار الرائجة للحفر والكساء والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة بلغت 959393000 ليرة سورية.

حضر الفعالية أعضاء قيادة الفرع وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة.

وبهذه المناسبة، جدد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا وقوفهم إلى جانب وطنهم في تصديه للمؤامرات والإرهاب الذي يتعرض له وتعهدهم بتحقيق التفوق العلمي للمساهمة بعملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وشدد الطلبة في بيان على ثقتهم بتحقيق سورية النصر على أعدائها بفضل صمود وتلاحم الشعب والجيش والقيادة، ونوهوا بإنجازات ثورة الثامن من آذار المستمرة بعطاءاتها بما يخدم متطلبات الحاضر وتطلعات الشعب لبناء سورية المتجددة.