“قسد” العميلة تختطف أكثر من 200 مدني في ريفي الرقة والحسكة

اختطفت ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، أكثر من 200 شخص خلال حملة مداهمات واسعة طالت عدداً من القرى والبلدات بريفي الرقة والحسكة وذلك لزجهم قسراً بالخدمة في صفوفها.

ففي الرقة ذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد نفذت خلال اليومين الماضيين كمائن عند مساجد عدد من قرى المحافظة واختطفت أكثر من 200 شاب بعد الصلاة وذلك لتجنيدهم عنوة في صفوفها ضمن ما يسمى “التجنيد الإجباري” في المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا.

وفي الريف الجنوبي للحسكة بينت مصادر أهلية أن الميليشيا شنت حملة مداهمات في بلدة العريشة وقرية تويمين بريف الحسكة الجنوبي اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى معسكراتها ومقراتها في الريف ذاته.

بالتوازي، استشهد 18 مدنياً وأصيب 3 آخرون في انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر طبي في مشفى سلمية أن 18 مدنياً استشهدوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي. وبين المصدر أن إصابات الجرحى خطرة وتتم معالجتها في مشفى السلمية.

وكان مصدر في قيادة شرطة حماة قال إن انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين تقلان عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراض في قرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة نحو 20 آخرين.