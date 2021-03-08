التوجه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي

ترجمة: علي اليوسف

أصدرت إدارة بايدن وثيقة في 3 آذار 2021 تحدد ملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويوضح الدليل الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت، كما يوحي الاسم، أولويات بايدن الإستراتيجية والأمنية، ويشير إصدار الوثيقة المؤقتة إلى شعور بحاجتها، حيث تسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى إعادة البناء في الداخل، واستعادة المصداقية في الخارج، وإعادة توجيه أولويات مسرحها بشكل استراتيجي.

تقول الوثيقة: “أقوم بتوجيه الإدارات والوكالات لمواءمة إجراءاتها مع هذا التوجيه، حتى عندما نبدأ العمل على إستراتيجية الأمن القومي. وعليه يقول بايدن في مقدمته للوثيقة “ليس لدينا وقت نضيعه”.

الوثيقة مباشرة من حيث الأسلوب، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم رؤية واضحة للغاية للتحديات الأمنية أمام الولايات المتحدة. إنه يعرض وصفات سياسية تتماشى مع نهج ليبرالي لا يرغب في التخلص من الإكراهات السياسية الواقعية الصعبة، أو حقيقة أنه لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تعرّضت السمعة العالمية للولايات المتحدة لأضرار جسيمة، وذلك بفضل الفوضى التي أحدثتها أربع سنوات في عهد دونالد ترامب.

ويحدد التوجيه الاستراتيجي خمسة تحديات رئيسية للأمن القومي: التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتآكل المعايير الديمقراطية، والتهديدات الناشئة عن تغير توزيع القوة العالمية (وصعود الصين)، والتحديات التي تواجه النظام الدولي الليبرالي، والتقدم الثوري في التكنولوجيا.

إن مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود – سواء كانت ناجمة عن الأوبئة أو تغير المناخ أو الإرهاب أو الانتشار النووي – تتطلب بالطبع اتخاذ إجراءات جماعية، كما تقول الوثيقة. لكن من غير الواضح كيف يمكن للولايات المتحدة أن تؤمن تعاون الصين (أو روسيا) في مثل هذه الجهود بينما تواصل صدها، في الواقع تسعى إلى إدارة المواقف ذات المحصلة الصفرية والإيجابية في آنٍ واحد.

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على “التحالفات والمؤسسات والاتفاقيات والمعايير التي تضمن النظام الدولي الذي ساعدت الولايات المتحدة على تأسيسه”، فإن الوثيقة تؤكد أن النظام الحالي بعيد عن الكمال. ويشير بايدن إلى أنه “في خضم التغيير السريع والأزمة المتصاعدة، أصبحت عيوب النظام وعدم المساواة واضحة وأنه يجب على الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء والشركاء للعمل والتكيف والإصلاح. أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار الهند، على سبيل المثال، في احتضانها لتجمعات مثل مجموعة البريكس (على الرغم من المشاكل الواضحة) هو أنها أكدت منذ فترة طويلة أن النظام الدولي غير منصف وغير عادل، ولا يعكس توزيع القوة العالمي المتغير. على هذا النحو ، فإن اعتراف إدارة بايدن بأن النظام الدولي بحاجة إلى درجة من الإصلاح سيكون بمثابة موسيقى لآذان نيودلهي.

لكن من المرجح أن تكون مهمة إدارة بايدن شبه مستحيلة، ومن المرجح أن تكون مهمة التوفيق بين التزاماتها الديمقراطية – والقيم الأمريكية بشكل عام – مع المصالح الأمريكية غير واضحة المعالم. وحتى في التوجيه الاستراتيجي المؤقت يشير الرئيس إلى أننا “سنضع في اعتبارنا قيمنا ومصالحنا بينما ننخرط مع الدول الشريكة”. وفي مكان آخر من الوثيقة، في مناقشة سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، تلتزم الإدارة بعدم إعطاء الشركاء في المنطقة “شيكاً فارغاً لمتابعة سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأمريكية”، وفيما يلي نص الوثيقة:

نص الوثيقة

كلمة بايدن

في خطاب تنصيبي، التزمت بالانخراط مع العالم مرة أخرى، وليس بتحديات الأمس. عالمنا عند نقطة انعطاف حيث تغيرت الديناميات العالمية، لذلك تتطلب الأزمات الجديدة الانتباه. وفي هذه اللحظة التي تشهد تحديات عالمية متسارعة – من الوباء إلى أزمة المناخ وانتشار الأسلحة النووية إلى الثورة الصناعية الرابعة – هناك شيء واحد مؤكد هو أن ننجح في تعزيز المصالح الأمريكية والتمسك بقيمنا العالمية من خلال العمل في القضايا المشتركة مع أقرب حلفائنا، لأن حلفائنا هم مصادر دائمة للقوة الوطنية، وبالطبع لن يبدأ ذلك إلا بتنشيط الميزة الأساسية لدينا وهي ديمقراطيتنا. أنا أعتقد أننا في خضم نقاش تاريخي وأساسي حول الاتجاه المستقبلي لعالمنا، وهناك من يجادل بأنه، في ضوء كل التحديات التي نواجهها، فإن الاستبداد هو أفضل طريقة للمضي قدماً، وهناك من يفهم أن الديمقراطية ضرورية لمواجهة تحديات عالمنا المتغير. أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الديمقراطية تحمل مفتاح الحرية والازدهار والسلام والكرامة. يجب أن تثبت الآن أننا مازلنا قادرين على تقديم الديمقراطية لشعبنا وللناس حول العالم. يجب أن نثبت أن نموذجنا ليس من مخلفات التاريخ، بل يجب أن تكون أفضل طريقة لتحقيق الوعد بمستقبلنا. وإذا عملنا جنبا إلى جنب مع شركائنا الديمقراطيين، بقوة وثقة، سنتحدى الجميع ونتفوق على كل منافس. يعتمد تحقيق هذه الأهداف على اقتراح استراتيجي أساسي: يجب على الولايات المتحدة تجديدها مزايا دائمة حتى نتمكن من مواجهة تحديات اليوم من موقع القوة. نحن من سيعيد بناء أسسنا الاقتصادية بشكل أفضل، واستعادة مكانتنا في المؤسسات الدولية، ورفع قيمنا والتحدث علانية للدفاع عنها في جميع أنحاء العالم، وتحديث القدرات العسكرية مع القيادة بالدبلوماسية أولاً، وتنشيط أمريكا التي لا مثيل لها عبر شبكة التحالفات والشراكات.

وأثناء قيامنا بهذا العمل، يجب علينا أيضاً أن نظهر بوضوح للشعب الأمريكي تلك القيادة العالم بأنه ليس استثماراً نقوم به لنشعر بالرضا عن أنفسنا. إنها الطريقة التي نضمن بها للشعب الأمريكي أن يكون قادراً على العيش في سلام وأمن وازدهار، وعدم نكران المصلحة الذاتية. عندما نعزز تحالفاتنا، فإننا نعزز قوتنا وقدرتنا على تعطيل التهديدات قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى شواطئنا. عندما نستثمر في التنمية الاقتصادية للبلدان، نحن نخلق أسواقاً جديدة لمنتجاتنا ونقلل من احتمالية عدم الاستقرار والعنف و الهجرات الجماعية. عندما نعزز النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، فإننا نقلل من مخاطر الأوبئة المستقبلية التي يمكن أن تهدد شعبنا واقتصادنا. عندما ندافع عن حقوق متساوية لجميع الأشخاص – من النساء والفتيات، والأفراد المثليين، ومجتمعات السكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقات، والأشخاص من كل خلفية عرقية ودين – نساعد في ضمان حقوق أطفالنا في أمريكا.

اليوم ، أقوم بإصدار هذا التوجيه المؤقت لنقل رؤيتي لكيفية مشاركة أمريكا مع العالم. أقوم بتوجيه الإدارات والوكالات لمواءمة إجراءاتها مع هذا التوجيه، حتى عندما نبدأ العمل على إستراتيجية الأمن القومي ليس لدينا وقت لنضيعه. الحقيقة هي أن أمريكا لا تستطيع تحمل الغياب بعد الآن عن المسرح العالمي. وتحت إدارة بايدن هاريس ، أمريكا عادت. الدبلوماسية عادت. عادت التحالفات. نحن لا ننظر إلى الوراء، نحن نتطلع بلا رجعة نحو المستقبل وكل ما يمكننا تحقيقه للشعب الأمريكي معاً. لنبدأ العمل.

الرئيس جوزيف بايدن الابن

مقدمة

المشهد الأمني العالمي.. أولويات الأمن القومي لدينا

اليوم ، أكثر من أي وقت مضى، يرتبط مصير أمريكا ارتباطًا وثيقاً بالأحداث التي تقع خارج شواطئنا. نحن نواجه وباءً عالمياً، وتراجعاً اقتصادياً ساحقاً، وأزمة عدالة عرقية، وحالة طوارئ مناخية عميقة. نحن نواجه عالماً من القومية المتصاعدة، وتراجع الديمقراطية، وتزايد التنافس مع الصين وروسيا، وثورة تكنولوجية تعيد تشكيل كل جانب من جوانب حياتنا. إن عصرنا هو وقت تحديات غير مسبوقة، ولكنه أيضاً فرصة لا مثيل لها.

تدعونا هذه اللحظة إلى الانحناء إلى الأمام، وليس التراجع لإشراك العالم بجرأة للحفاظ على سلامة الأمريكيين وازدهارهم وحريتهم. إنه يتطلب فهماً جديداً وأوسع نطاقاً للأمن القومي، فهم يدرك أن دورنا في العالم يعتمد على قوتنا وحيويتنا هنا في الوطن. إنها تتطلب مناهج إبداعية تعتمد على جميع مصادر قوتنا الوطنية: تنوعنا، واقتصادنا النابض بالحياة، ومجتمعنا المدني الديناميكي وقاعدتنا التكنولوجية المبتكرة، والقيم الديمقراطية الدائمة، والشبكة الواسعة والعميقة من الشراكات والتحالفات، وأقوى جيش في العالم. مهمتنا هي ضمان استمرار هذه المزايا من خلال إعادة البناء بشكل أفضل في الداخل وتنشيط قيادتنا في الخارج. من موقع القوة المتجددة، يمكن لأمريكا أن تواجه أي تحد.

معاً، سوف نثبت ليس فقط أن الديمقراطيات ما زالت قادرة على تقديم المساعدة لشعبنا، ولكن أن الديمقراطية ضرورية لمواجهة تحديات عصرنا. سوف نعزز حلفاءنا ونقف وراءهم، وسنعمل مع شركاء متشابهين في التفكير، ونجمع قوتنا الجماعية لتعزيز المصالح المشتركة وردع التهديدات المشتركة. سوف نقود بالدبلوماسية. سنجدد التزامنا بالتنمية العالمية والتعاون الدولي، مع القيام باستثمارات ذكية ومنضبطة في دفاعنا الوطني. سنعالج أزمات اليوم مع تعزيز المرونة والابتكار والقدرة التنافسية والازدهار المشترك حقاً للمستقبل. سنعيد الالتزام بتحقيق مُثُلنا. سنقوم بتحديث مؤسساتنا وعملياتنا الأمنية الوطنية، مع ضمان الاستفادة من التنوع الكامل للمواهب المطلوبة لمواجهة تحديات اليوم المعقدة. وفي كل ما نقوم به، سنهدف إلى جعل الحياة أفضل وأكثر أماناً وأسهل للعائلات العاملة في أمريكا.

إن الأزمات التي نواجهها مروعة، لكن أمريكا لا تخجل. عبر تاريخنا، حول الأمريكيون فترات الأزمات إلى أوقات للتجديد والفرص. نفس الشيء صحيح اليوم. لدينا فرصة ليس فقط لإعادة البناء، ولكن لإعادة البناء بشكل أفضل. ومن خلال الاعتماد على نقاط قوتنا، سنشكل مستقبلًا أفضل.

المشهد الأمني العالمي

لا يمكننا التظاهر بإمكانية إعادة العالم إلى ما كان عليه 75 أو 30 أو حتى أربعة سنين مضت. لا يمكننا العودة إلى ما كانت عليه الأمور من قبل. في السياسة الخارجية والوطنية والأمن، تماماً كما هو الحال في السياسة الداخلية علينا رسم مسار جديد. تظهر الأحداث الأخيرة بوضوح شديد أن العديد من أكبر التهديدات التي نواجهها لا تحترم الحدود أو الجدران، ويجب أن تقابل بالعمل الجماعي. الأوبئة والبيولوجية الأخرى والمخاطر، وأزمة المناخ المتصاعدة، والتهديدات السيبرانية والرقمية، والاقتصادية الدولية، والاضطرابات، والأزمات الإنسانية الممتدة، والتطرف العنيف والإرهاب، وانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، كلها أمور خطيرة. لا يمكن معالجة أي منها بشكل فعال من خلال تصرف دولة واحدة. ولا يمكن التعامل مع أي منها بشكل فعال مع الولايات المتحدة على الهامش، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المشاركة الأمريكية والتعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك، فإن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولتنا، تتزايد تحت الحصار. تواجه المجتمعات الحرة تحديات من الداخل بفعل الفساد وعدم المساواة، والاستقطاب والشعبوية والتهديدات غير الليبرالية لسيادة القانون.

الاتجاهات القومية والوطنية – تسارعت بسبب أزمة COVID-19 – هي نتاج عقلية كل بلد لنفسه مما يزيد من العزلة ويقلل من الازدهار. الدول الديمقراطية هي أيضاً تواجه تحديات من الخارج خاصة من القوى الاستبدادية. تستخدم القوى المعادية للديمقراطية التضليل والمعلومات المضللة وتسلحها بالفساد لاستغلال نقاط الضعف المتصورة وزرع الانقسام داخل وبين الدول الحرة، وبالتالي تآكل القواعد الدولية القائمة، وتعزيز نماذج بديلة للحكم الاستبدادي.

إن عكس هذه الاتجاهات أمر ضروري لأمننا القومي، وسيتطلب ذلك عملاً شاقاً لتحصين ركائز ديمقراطيتنا، والتصدي للعنصرية، والوفاء بوعدنا كأمة مهاجرين. سيكون نجاحنا منارة للديمقراطيات الأخرى، التي تتشابك حريتها مع أمننا وازدهارنا وأسلوب حياتنا. يجب علينا أيضاً أن نتعامل مع حقيقة توزيع السلطة عبر العالم في السياسة الخارجية و الأمن القوم.

الصين وروسيا

أصبحت الصين، على وجه الخصوص، أكثر حزماً بسرعة. وهي المنافس الوحيد القادر على الجمع بين ما لديه من اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، والقوة التكنولوجية لتشكيل تحد مستدام لعالمية مستقرة ومفتوحة النظام. كما لا تزال روسيا مصممة على تعزيز نفوذها العالمي ولعب دور تخريبي على المسرح العالمي. استثمرت كل من بكين وموسكو بشكل كبير في الجهود التي تهدف إلى تحقق ذلك وتمنعنا من الدفاع عن مصالحنا وحلفائنا حول العالم. كما تواصل الجهات الفاعلة الإقليمية مثل إيران وكوريا الشمالية السعي وراء قدرات تغيير قواعد اللعبة و التقنيات، بينما تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها وتتحدى الاستقرار الإقليمي. كما أننا نواجه تحديات داخل البلدان التي تكون حوكمتها هشة التي لديها القدرة على تعطيل المصالح الأمريكية. لا يزال الإرهاب والعنف والتطرف، على الصعيدين المحلي والدولي، يمثل تهديدات كبيرة. لكن على الرغم من ذلك التحديات الحادة، والمزايا الدائمة للولايات المتحدة – عبر جميع أشكال وأبعاد قوتنا – تمكننا من تشكيل مستقبل السياسة الدولية لتعزيز مصالحنا والقيم وإنشاء عالم أكثر حرية وأماناً وازدهاراً.

وسط التغيير السريع والأزمة المتصاعدة، أصبحت عيوب النظام وعدم المساواة ظاهرة، وقد تسبب الجمود والتنافس بين الدول حول العالم – بما في ذلك العديد من الأمريكيين – للتشكيك في أهميتها المستمرة. لا تستطيع الولايات المتحدة العودة إلى العمل كالمعتاد، ولا يمكن استعادة النظام السابق ببساطة. لكن هذا أيضاً يقدم ملف الفرصة – للعمل والتكيف والإصلاح وتبني المبادرات الجريئة التي تجلب الدول ذات التفكير المماثل والجهات الفاعلة المؤثرة. لذلك مع حلفائنا وشركائنا، يمكننا تحديث بنية التعاون الدولي لمواجهة تحديات هذا القرن من التهديدات الإلكترونية إلى تغير المناخ والفساد والاستبداد الرقمي.

الثروة وعدم المساواة داخلها

يمكن أن تفتح التكنولوجيا البنية التحتية للاتصالات من الجيل التالي (g5) حيث ستمهد الطريق أمام ضخامة التقدم في التجارة والوصول إلى المعلومات. التغييرات السريعة في التكنولوجيا ستشكل كل جانب من جوانب حياتنا ومصالحنا الوطنية، ولكن اتجاه وعواقب الثورة التكنولوجية لا تزال غير مستقرة. لا تزال التقنيات الناشئة غير خاضعة للقوانين، ومعايير الحقوق والقيم الديمقراطية، وتعزيز التعاون، وإنشاء حواجز حماية ضد سوء الاستخدام أو التصرف الخبيث وتقليل عدم اليقين وإدارة المخاطر، ما يعني أن المنافسة ستؤدي إلى الصراع. يجب على أمريكا إعادة الاستثمار في الحفاظ على علمنا و التفوق التكنولوجي والريادة مرة أخرى، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التي ستسمح لنا باغتنام الفرص في التكنولوجيا.

استمرت المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة منذ تأسيس الجمهورية. واليوم، يتطلب تعزيز هذه المصالح إتباع نهج جديد يتم تحديثه لمواجهة التحديات في وقتنا الحالي. إن واجبنا الأكثر جدية هو حماية أمن الشعب الأمريكي، وهذا يتطلب منا مواجهة التحديات ليس فقط من القوى العظمى والخصوم الإقليميين، ولكن أيضاً من الجهات الفاعلة العنيفة والإجرامية من غير الدول والمتطرفين، ومن تهديدات مثل تغيير المناخ، والأمراض المعدية، والهجمات الإلكترونية، والمعلومات المضللة التي لا تحترم الحدود الوطنية. لدينا مصلحة دائمة في توسيع الازدهار الاقتصادي والفرص، لكن يجب أن نعيد تحديد المصالح الاقتصادية الأمريكية من حيث سبل عيش الأسر العاملة. وهذا يرتكز على النمو العادل والشامل، فضلاً عن الاستثمارات للتشجيع والابتكار، وتعزيز التنافسية الوطنية، وإيجاد وظائف جيدة الأجر، وإعادة بناء الأمريكيين سلاسل التوريد للسلع المهمة، وتوسيع الفرص لجميع الأمريكيين. ويجب علينا البقاء ملتزمين بالدفاع عن القيم الديمقراطية في صميم طريقة الحياة الأمريكية. هذا يعني أكثر من مجرد الحفاظ على الوضع الراهن – إنه يعني إعادة تنشيط ديمقراطيتنا، والارتقاء إلى مُثلنا وقيمنا لجميع الأمريكيين، ونشر قيمنا في الخارج من خلال توحيد الديمقراطيات في العالم لمكافحة تهديدات المجتمعات الحرة، يتطلب ضمان أمننا القومي في جوهره القيام بما يلي:

– الدفاع عن المصادر الأساسية للقوة الأمريكية، بما في ذلك شعبنا واقتصادنا ودفاعنا الوطني وديمقراطيتنا في الداخل، وتشجيع التوزيع المناسب للسلطة لردع الخصوم ومنعهم من التهديد المباشر للولايات المتحدة وحلفائها، ومنع الوصول إلى المشاعات العالمية، أو الهيمنة على المناطق الرئيسية.

– قيادة والحفاظ على نظام دولي مستقر ومنفتح، مضمون من قبل تحالفات ديمقراطية قوية وشراكات ومؤسسات متعددة الأطراف، لا يمكننا القيام بأي من هذا العمل بمفردنا. لهذا السبب، سننشط ونحدث تحالفاتنا وشراكاتنا حول العالم. لعقود من الزمن، وقف حلفاؤنا متفرجين ضد التهديدات والخصوم المشتركين. لذلك تمكننا تحالفاتنا الديمقراطية من تقديم شيء مشترك في المقدمة، تنتج رؤية موحدة، وتجمع قوتنا لتعزيز المعايير العالية، وإنشاء قواعد دولية فعالة، ومحاسبة دول مثل الصين. لهذا السبب ستقوم في تحديث منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعزيز تحالفاتنا مع أستراليا واليابان وجمهورية كوريا، التي هي أعظم الأهداف الإستراتيجية لأمريكا. سنعمل مع الحلفاء على تقاسم المسؤوليات بشكل عادل، مع تشجيعهم على الاستثمار في المقارنة الخاصة بهم ضد التهديدات الحالية والمستقبلية المشتركة. بالإضافة إلى تحالفاتنا الأساسية، سنضاعف جهودنا أيضاً في بناء الشراكات حول العالم، لأن قوتنا تتضاعف عندما تتكاتف الجهود لمعالجة التحديات المشتركة وتقاسم التكاليف وتوسيع دائرة التعاون. ونحن نفعل ذلك، ندرك أن ذلك يفرض على مصالحنا الوطنية الحيوية أن نقوم بأعمق اتصال مع المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا ونصف الكرة الغربي. وسنضع في اعتبارنا قيمنا ومصالحنا. سنعمل على تعميق شراكتنا مع الهند والعمل جنباً إلى جنب مع نيوزيلندا، وكذلك سنغافورة وفيتنام ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى (آسيان) الدول الأعضاء، لتعزيز الأهداف المشتركة. سوف نعزز شراكتنا مع دول جزر المحيط الهادئ. وسنعيد الالتزام بشراكاتنا عبر الأطلسي، وصياغة أجندة مشتركة قوية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن القضايا الحاسمة في عصرنا.

لأن المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالثروات مع أقرب جيراننا في الأمريكتين، سنوسع مشاركتنا وشراكاتنا في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي – وخاصة مع كندا والمكسيك – بناءً على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والالتزام بالازدهار الاقتصادي والأمن، وحقوق الإنسان والكرامة. وهذا يشمل العمل مع الكونغرس لتوفير مساعدة بـ 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، واتخاذ خطوات أخرى لمعالجة أسباب انعدام الأمن البشري والهجرة غير النظامية، بما في ذلك الفقر والعنف الإجرامي و الفساد الذي تفاقم بشكل كبير بسبب COVID-19 والركود العميق وأزمة الديون التي أحدثتها في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وسوف نتعاون مع جيراننا لمواجهة الآثار الإقليمية لتغير المناخ.

في الشرق الأوسط، سنحافظ على التزامنا الصارم بأمن “إسرائيل”، وسنسعى إلى تعزيز اندماجها مع جيرانها واستئناف دورنا كمشجع لـ “حل الدولتين” القابل للحياة. سنعمل مع شركائنا الإقليميين لردع “العدوان الإيراني” والتهديدات للسيادة والسلامة الإقليمية وتعطيل القاعدة والإرهابيين المرتبطين بها، ومنع عودة داعش، ومعالجة الأزمات الإنسانية، ومضاعفة الجهود المبذولة لحل النزاعات المسلحة المعقدة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. لكننا لا نعتقد أن القوة العسكرية هي الرد على تحديات المنطقة، ولن نعطي الشركاء في الشرق الأوسط شيك على بياض لمتابعة سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية والقيم. لهذا السبب قمنا بسحب الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الهجومية في اليمن، ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. سيكون هدفنا تهدئة التوترات الإقليمية وخلق مساحة للناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق تطلعاتهم.

كما سنواصل بناء شراكات في أفريقيا، والاستثمار في المجتمع المدني وتقوية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية طويلة الأمد. سوف نتشارك مع اقتصادات أفريقية ديناميكية وسريعة النمو، حتى للبلدان الذين يعانون من سوء الإدارة والضائقة الاقتصادية والصحة وانعدام الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الوباء. سنعمل على إنهاء الصراعات الأكثر دموية في القارة، مع تعزيز التزامنا بالتنمية والأمن الصحي، والاستدامة البيئية والتقدم الديمقراطي وسيادة القانون. سوف نساعد الأفارقة التي تكافح التهديدات التي يشكلها تغير المناخ والتطرف العنيف، وتدعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي في مواجهة النفوذ الأجنبي غير المبرر. بالإضافة إلى الالتزام مجدداً بتحالفاتنا وشراكاتنا، فإن الولايات المتحدة ستفعل ذلك مرة أخرى من أجل حياة أفضل وأكثر أماناً ومرونة وازدهاراً. سوف نتحرك بسرعة لاستعادة مكانتنا الريادية على المستوى الدولي، والانضمام إلى المجتمع الدولي لمعالجة أزمة المناخ، والتحديات المشتركة الأخرى. لقد دخلنا بالفعل في اتفاق باريس للمناخ وعينّا مبعوثاً رئاسياً خاصاً للمناخ، وهذه هي الخطوات الأولى نحو استعادة قيادتنا والعمل جنباً إلى جنب مع الآخرين لمكافحة الخطر الحاد الذي يمثله الارتفاع السريع في درجات الحرارة. كانت أزمة المناخ في طور التكوين لقرون، ولكن إذا فشلنا في التحرك الآن، فسوف نفوت آخر فرصة لنا لتجنب أسوأ كارثة على صحة شعبنا واقتصادنا والأمن وكوكبنا. هذا هو السبب في أننا سنجعل تحويل الطاقة النظيفة أمراً مركزياً، وركيزة لجهودنا للانتعاش الاقتصادي في الداخل، وتوليد الرخاء المحلي والمصداقية الدولية كقائد لجدول أعمال تغير المناخ العالمي. وفي المستقبل، سوف نجتمع في الاقتصادات الكبرى في العالم ونسعى إلى رفع مستوى طموح الجميع الدول، بما في ذلك دولتنا، لخفض انبعاثات الكربون العالمية بسرعة. إلى جانب هذه الجهود، نحن سنساعد الشركاء في جميع أنحاء العالم على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها ، وسنقف مستعدين لتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية للدول والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية. وسننضم أيضاً إلى المجتمع الدولي لمكافحة التهديد المستمر الذي يشكله COVID- 19 والأمراض المعدية الأخرى التي يحتمل أن تكون وبائية. سوف نعمل على إصلاح وتقوية منظمة الصحة، سنضغط من أجل إصلاحات وتحسين الوكالة و تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة تلك الجائحة والاستعداد للقادم.

لقد بدأنا بالفعل في تعبئة دولية للاستجابة لـ COVID-19 بمساهمة أولية بقيمة 2 مليار دولار في COVAX إلى جانب تعهد بـ تقديم ملياري دولار إضافية في الأشهر والسنوات القادمة بالعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة، ومجموعة السبع، ومجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الإقليمية الأخرى. ومع المؤسسات المالية الدولية، سوف نقدم الدعم للحصول على الإمدادات الطبية والوصول إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات. سننضم إلى الآخرين لمواجهة التحديات الجسيمة الناجمة عن أو تفاقم من قبل الجائحة، بما في ذلك الديون المتزايدة، وتزايد الفقر، وتدهور الأمن الغذائي، وتفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي. سنعمل على تنشيط وتوسيع الصحة العالمية والأمن الصحي، وتعزيز المبادرات للحد من مخاطر الكوارث البيولوجية في المستقبل، سواء كان ذلك بشكل طبيعي أو عرضي أو متعمد.

سيتم تعزيز مصالح أمريكا في الداخل من خلال تحسين الحياة على مستوى العالم.

سنقدم المساعدة الأجنبية لتعزيز الاستقرار العالمي وتقديم بديل للمفترسين. سوف نستثمر في الغذاء والمراعي والأمن المائي وتحسين الصحة العامة والتغذية. سنعمل على ضمان تعليم عالي الجودة ومنصف وفرص للأطفال والشباب. سنعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق LBGTQI + وتمكين المرأة كجزء من أعمالنا.

سيكون هناك التزام أوسع بالنمو الاقتصادي الشامل والتماسك الاجتماعي. والتنمية العالمية من بين أفضل وسائلنا للتعبير عن قيمنا وتجسيدها، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق قيمنا.

مصالح الأمن القومي

باختصار، برامج المساعدة الخارجية وشراكاتنا كلاهما الشيء الصحيح والذكي للقيام به. صحيح أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، مهما كانت غير كاملة، فهي باقية وضرورية لتعزيز مصالحنا، سنعيد الانخراط كمشارك كامل وسنعمل على التزاماتنا المالية كاملة وفي الوقت المحدد، وهذا يتطلب الإصلاح المؤسسي كي يكون لأمريكا دور قيادي في المنظمات متعددة الأطراف.

من المهم أيضاً أن تستمر هذه المؤسسات في عكس القيم والتطلعات العالمية والقواعد التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 75 عاماً، بدلاً من أجندة استبدادية. وفي عالم يتعمق فيه التنافس، لن نتنازل عن هذه الأهداف الحيوية. وبينما نعود إلى النظام الدولي، سنقوم بمعالجة التهديد الوجودي الذي تشكله الأسلحة النووية. سوف نتجنب سباقات التسلح المكلفة وإعادة ترسيخ مصداقيتنا كقائد في مراقبة السلاح. هذا هو السبب في تحركنا بسرعة لتمديد معاهدة “ستارت” الجديدة مع روسيا. سنسعى أيضاً إلى تحديد ترتيبات الأسلحة الجديدة. سنتخذ خطوات لتقليل دور الأسلحة النووية في إستراتيجية أمننا القومي، مع ضمان رادعنا الاستراتيجي. وسوف ننخرط في حوار هادف مع روسيا والصين على مجموعة من التقنيات العسكرية الناشئة والتطورات التي توحي بالاستقرار الاستراتيجي.

كما أن القيادة الأمريكية المتجددة لحظر الانتشار ستكون ضرورية أيضاً لتقليل المخاطر التي تشكلها الأسلحة النووية. بالعمل مع الحلفاء والشركاء، سوف نتبع المبادئ الدبلوماسية لمعالجة البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى المزعزعة للاستقرار.

ستقوم دبلوماسيينا على العمل لتقليل التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية النووية المتنامية وبرامج الصواريخ، جنباً إلى جنب مع جمهورية كوريا واليابان. كما سنجدد جهودنا لعزل المواد الانشطارية والإشعاعية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال تعزيز مصالح أمريكا على الصعيد العالمي، سوف نتخذ خيارات ذكية ومنضبطة فيما يتعلق بالدفاع الوطني والاستخدام المسؤول لجيشنا، مع الارتقاء بالدبلوماسية كأداة لدينا. إن جيش قوي يتناسب مع الأمن ميزة أمريكية حاسمة، لذلك لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام القوة عند الحاجة للدفاع عن مصالحها الوطنية الحيوية. سوف نضمن أن تكون قواتنا المسلحة مجهزين لردع خصومنا والدفاع عن شعبنا ومصالحنا وحلفائنا ودحر التهديدات التي تظهر. لكن استخدام القوة العسكرية يجب أن يكون الملاذ الأخير وليس الأول. الدبلوماسية التنمية، والحكم الاقتصادي يجب أن تكون الأدوات الرائدة في سياسات أمريكا. يجب استخدام القوة العسكرية فقط عندما تكون الأهداف والمهمة واضحة ويمكن تحقيقها، عندما تقترن القوة بالموارد المناسبة وكجزء من التكامل الإستراتيجية، وعندما تكون متسقة مع قيمنا وقوانيننا، وبموافقة مستنيرة من الشعب الأمريكي، سوف ترتكز القرارات على تقاليدنا القوية للسيطرة المدنية على العلاقات العسكرية والمدنية والعسكرية السليمة. وعندما تكون القوة مطلوبة، سنستخدمها جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والمحليين حيثما أمكن ذلك لتعزيز الفعالية والشرعية، وتقاسم الأعباء، واستثمار الآخرين في النجاح. إن الدفاع عن أمريكا يعني أيضاً تحديد أولويات واضحة ضمن ميزانيتنا الدفاعية. أولاً و قبل كل شيء، سنواصل الاستثمار في الأشخاص الذين يخدمون في قوة المتطوعين. سوف نحافظ على الجاهزية ونضمن بقاء القوات المسلحة الأمريكية في أفضل حالاتها قوة مدربة ومجهزة في العالم لمواجهة التحديات الإستراتيجية وخاصةً ضد الصين وروسيا!.

سنقوم بالعمل مع الكونغرس، لتحويل تركيزنا غير الضروري عن المنصات وأنظمة الأسلحة القديمة، والتركيز على حرير الموارد للاستثمارات في أحدث التقنيات والقدرات التي ستحدد ميزتنا العسكرية والأمنية الوطنية في المستقبل. سنعمل على تبسيط عمليات التطوير والاختبار والاكتساب والنشر وتأمين هذه التقنيات. سنضمن أن لدينا القوة العاملة الماهرة لاكتسابها، ودمجها وتشغيلها. وسنشكل الأطر الأخلاقية والمعيارية لضمان ذلك حيث يتم استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول. سنحافظ على كفاءة عمليات القوات الخاصة للتركيز على الاستجابة للأزمات وأولوية مكافحة الإرهاب والحرب غير التقليدية. وسنطور قدراتنا على المنافسة بشكل أفضل وردع أعمال المنطقة الرمادية. سنعطي الأولوية للاستثمارات الدفاعية في المرونة المناخية والطاقة النظيفة. وسنعمل على التأكد من أن وزارة الدفاع هي مكان تكافؤ الفرص.

إنهاء الحروب

يجب ألا تخوض الولايات المتحدة ولن تخوض “حروباً أبدية” كلفت الآلاف من الأرواح وتريليونات الدولارات. سنعمل على إنهاء أطول حرب أمريكية بشكل مسؤول في أفغانستان مع ضمان عدم تحول أفغانستان مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين والتخطيط للهجمات ضد الولايات المتحدة. أما في أماكن آخر، سنضع أنفسنا لردع خصومنا والدفاع عن مصالحنا، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا، سيكون وجودنا أقوى في الهند والمحيط الهادئ وأوروبا. في الشرق الأوسط، سنحدد حجم وجودنا العسكري ليكون المستوى المطلوب لتعطيل الشبكات الإرهابية الدولية وردع “العدوان الإيراني”!، وحماية المصالح الأمريكية الحيوية الأخرى. سنتوجه لمراجعة مواقفنا شرط أن يضمن إنها تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية وقيمنا ومواردنا.

الشأن الداخلي الأمريكي

تتوافق هذه التعديلات مع سلامة الأفراد وبالتشاور الوثيق مع حلفائنا والشركاء. نظراً لأننا نفي بوعدنا بوضع ملف الشعب الأمريكي – وخاصة العائلات العاملة- في قلب إستراتيجيتنا للأمن القومي، يجب أن تعكس سياساتنا حقيقة أساسية هي الأمن الاقتصادي والأمن القومي. إن قوة الطبقة الوسطى الأمريكية – العمود الفقري لهذه الأمة – عريق. لهذا السبب، تجارتنا والسياسات الاقتصادية الدولية يجب أن تخدم كل الأمريكيين، وليس فقط القلة المتميزة. يجب أن تنمو السياسة التجارية في الوسط الأمريكي، وخلق وظائف جديدة وأفضل، ورفع الأجور ، وتقوية المجتمعات. سوف نتأكد أن قواعد الاقتصاد الدولي لا تميل ضد الولايات المتحدة. سنقوم بفرض قواعد التجارة الحالية وإنشاء قواعد جديدة تعزز العدالة. سوف نضمن ذلك النمو الذي نروج له من خلال سياساتنا التجارية والاستثمارية الدولية. سنعمل مع حلفائنا لإصلاح منظمة التجارة العالمية بحيث نعمل على دعم الوظائف الأمريكية والقيم التي نتشاركها مع الملايين حول العالم، بما في ذلك حقوق العمل، وتكافؤ الفرص، والإشراف البيئي. سنسعى وراء صفقات تجارية جديدة، وبينما نتفاوض مع الدول الأخرى، سوف ندافع عن العمال الأمريكيين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لاستمرار ضمان أن جميع الشركات الأمريكية المنافسة بنجاح في الخارج. سيكون لدينا مجموعات عمالية وبيئية لتجارتنا الدولية بحيث تخدم السياسات الاقتصادية جميع الأمريكيين.

سنعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لتعزيز التجارة الدولية، والتشجيع على الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة. سنجدد التزامنا بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقتنا، والسعي لخلق فرص استثمارية للشركات الأمريكية في الدول النامية. وسنضع أولوية عالية للكشف، والوقاية من الصدمات الاقتصادية العالمية التي ضربت الأسر الأمريكية بشدة.

الاقتصاد الوطني مع ازدهار السكان هو ميزة أمريكية حاسمة لا بد من أن تتجدد. بدأ ذلك من خلال الاستجابة الحاسمة للصحة العامة والأزمات الاقتصادية حيث أطلق اللقاح ضد COVID-19. وهي إستراتيجية وطنية تتمحور حول استعادة الثقة مع الشعب الأمريكي، فقد تمت حملة تطعيم آمنة وفعالة وشاملة للتخفيف من انتشار المرض. سنزيد الإغاثة في حالات الطوارئ، ونمارس قانون الإنتاج الدفاعي بأمان، وإعادة فتح المدارس والشركات وتعزيز السفر الآمن. وجهودنا في مواجهة COVID-19 ستكون عبر التركيز على حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر، وتعزيز العدالة، والتواصل مع الجمهور. ولمعالجة الأزمة الاقتصادية، سنعمل مع الكونغرس لتوفير الإغاثة المستدامة للعمال والعائلات والشركات الصغيرة والمجتمعات والبدء للقيام باستثمارات بعيدة المدى لخلق الملايين من الوظائف الجديدة ذات الأجر الجيد في البنية التحتية، والتصنيع والتكنولوجيا وتقديم الرعاية.

وبينما نتخذ الخطوات العاجلة اللازمة لتحقيق الانتعاش على المدى القريب، يجب علينا أيضاً اغتنام الفرصة التاريخية أمامنا لإعادة البناء بطرق تجعل أمريكا أكثر مرونة و آمنة على المدى الطويل. هذا هو السبب في أننا سنعيد بناء وتقوية الفيدرالية والولائية و الاستعداد المحلي للتعامل ليس فقط مع هذا الوباء، ولكن أيضاً للتعامل مع الجائحة التالية. سنعمل على استعادة قيادة الولايات المتحدة في مجال الصحة العالمية والأمن الصحي، وبناء التعاون الجماعي في العالم والتأهب والقدرة على الكشف عن الأمراض المعدية والبيولوجية واحتوائها بسرعة. سنستثمر في المخزونات الهامة ونضمن أن سلاسل التوريد للأدوية، لا تعتمد بشكل مفرط على المعدات الطبية والمواد الهامة الأخرى المطلوبة أثناء الأزمة على الشبكات الخارجية المعرضة للاضطراب. وسوف نجعل اقتصادنا أكثر مرونة تجاه الصدمات العالمية، مثل COVID-19 وتلك الناجمة عن تغير المناخ.

تتطلب إعادة البناء عقداً اجتماعياً محدثاً يعامل العمال الأمريكيين والأسر العاملة بعدالة في جميع الأوقات، وليس فقط في أوقات الأزمات. سوف نحرك التصنيع والابتكار في الولايات المتحدة لضمان صنع المستقبل في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم. سنستفيد من البراعة الأمريكية لبناء بنية تحتية حديثة وضمان الاستثمارات لخلق وظائف نقابية جيدة توسع الطبقة الوسطى. في صلب هذه الأجندة، بناء مستقبل للطاقة يتسم بالإنصاف والنظافة والقدرة على الصمود مطلوب بشكل عاجل لتفادي المخاطر الوجودية التي تشكلها أزمة المناخ. والقيام بذلك ضروري لتحفيز الابتكار، وتنمية الوظائف ذات الأجور المرتفعة، وضمان القدرة التنافسية للولايات المتحدة في العقود القادمة. سنزيد بشكل كبير من الاستثمارات في أبحاث التكنولوجيا والتطوير والنشر الذي من شأنه أن يدعم المستقبل الذي نسعى إليه – من دون انبعاثات كربونية منخفضة – حيث القيادة العالمية جاهزة للاستحواذ وحيث يمكن للابتكار الأمريكي أن يولد فرص عمل و النمو في تلبية احتياجات السوق العالمية. سوف نستخدم المشتريات الفيدرالية لتحريك الطلب عليها مثل التقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية. وسندعم النمو المتسارع في نشر الطاقة المتجددة، والاستثمار في المناخ البنية التحتية، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ تغيير وتحديث شبكة الطاقة لدينا لتشجيع دول العالم أن تفعل الشيء نفسه. على نطاق أوسع ، سوف نحافظ على ميزة الابتكار الأمريكية لتحسين حياة المجتمع الأمريكي. سنضاعف استثماراتنا في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك في البحث والتطوير وتقنيات الحوسبة التأسيسية والرائدة المحلية التصنيع ، لتمكين متابعة العديد من الأهداف الإستراتيجية الوطنية، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والصحية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والمناخ والأمن القومي. سوف نحمي الاستثمارات مع اليقظة والبصيرة، لصياغة وتوسيع المزايا الإستراتيجية الدائمة. سنقوم بتوسيع قوتنا العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال الاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. سنقوم ببناء بنية تحتية رقمية للقرن الحادي والعشرين عالمية ومعقولة التكلفة، وتأمين وصول عالي السرعة للإنترنت. سوف نستكشف ونستخدم الفضاء الخارجي.

ستشكل معايير التكنولوجيا الناشئة لتعزيز أمننا وقدرتنا التنافسية، لذلك سوف نتشارك مع الأصدقاء والحلفاء الديمقراطيين، وبينما نعزز قاعدتنا العلمية والتكنولوجية، سنجعل الأمن السيبراني أولوية قصوى، وتعزيز قدرتنا واستعدادنا ومرونتنا في الفضاء السيبراني. سوف نرتقي بالأمن السيبراني كضرورة حتمية عبر الحكومة. سنعمل معاً لإدارة وتقاسم المخاطر، وسنشجع التعاون بين القطاع الخاص والحكومة على جميع المستويات من أجل بناء بيئة آمنة ومأمونة على الإنترنت لجميع الأمريكيين. سوف نوسع استثماراتنا في البنية التحتية والأشخاص الذين نحتاجهم للدفاع بشكل فعال ضد النشاط السيبراني الخبيث، وتوفير الفرص للأمريكيين على اختلاف أنواعهم. سنجدد التزامنا بـ “المشاركة الدولية في القضايا الإلكترونية”، والعمل جناً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لدعم القائمة منها وتشكيل معايير عالمية جديدة في الفضاء السيبراني. وسنحاسب الفاعلين على النشاط السيبراني المدمر أو التخريبي أو المزعزع للاستقرار بأي شكل من الأشكال.

يتطلب إعادة البناء هذا أن نلزم أنفسنا بتنشيط ديمقراطيتنا، حيث تُعد مُثُل أمريكا للديمقراطية والمساواة والتنوع مصدراً أساسياً ودائماً، لكن تبني هذه الميزة يعني الارتقاء إلى مستوى تأسيس وعود أمتنا، وتعزيز وتجديد عملياتنا الديمقراطية و المُثُل العليا، وإثبات -من خلال أفعالنا- أن الديمقراطية ضرورية لمواجهة التحديات في وقتنا الحالي. سنقوم بالمساءلة في حكومتنا، واجتثاث الفساد، ومواجهة الدور المشوه للمال في سياستنا. سنعيد الالتزام بسيادة القانون، ونعيد الاحترام من أجل الفصل الدستوري بين السلطات واستقلال القضاء، وتجديد الإيمان في الطبيعة غير السياسية لوكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، ومجتمع الاستخبارات، والدبلوماسيون وموظفو الخدمة المدنية والعسكريون، والصحافة، والحق في التظاهر السلمي، وغيرها من الحقوق والحريات المدنية الأساسية.

في الوقت الذي تحدى فيه ملايين الأمريكيين COVID-19 للمطالبة بالعدالة العرقية، تم تعنيف السود الأمريكيين، وهذا يتطلب إصلاحات عميقة للشرطة ونظام العدالة الجنائية لدينا، ولكن هذا لا يكفي. تتطلب مكافحة العنصرية العمل الجاد لمعالجة الهياكل والسياسات والممارسات التي تساهم في عدم المساواة في الحصول على التعليم والنتائج وما بعدها. يجب علينا أيضاً أن نتذكر ونحتفل بأننا أمة من المهاجرين، تعززت في في الداخل والخارج من خلال تنوعنا. يجب أن نجدد وعدنا الالتزام بحماية أولئك الذين يبحثون عن مأوى في شواطئنا. هذا هو السبب في أننا أنهينا سياسة الإدارة السابقة لفصل الأسرة، وحظر السفر التمييزي. لن نكون قادرين على حل جميع التحديات التي نواجهها في الحدود الجنوبية بين عشية وضحاها، لكننا سنضمن أننا ننشئ عملية آمنة.

ديمقراطية نابضة بالحياة ترفض سياسياً العنف بجميع أشكاله. وعلى الرغم من نجاحنا الكبيرة ضد الإرهاب الدولي، إلا أن التهديد منتشر ويتحدى المبادئ الأساسية الديمقراطية لدينا. يجب علينا تكييف نهجنا في مكافحة الإرهاب. سنعمل كحكومة اتحادية منسقة وموحدة لاستخدام مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة- التنسيق مع الدول- القطاع الخاص – إنفاذ القانون – الاستخبارات – تبادل المعلومات – لمعالجة الطيف الواسع من التطرف العنيف الذي تواجهه أمريكا اليوم.

سندافع عن حقوق الإنسان ونحميها ونتصدى للتمييز والظلم، والتهميش بكافة أشكاله. سنقوم بقمع الملاذات الضريبية والتمويل غير المشروع لذلك المساهمة في عدم المساواة في الدخل، وتمويل الإرهاب، وتوليد النفوذ الأجنبي الخبيث. سنقوم بتنسيق استخدام الأدوات الاقتصادية، والاستفادة من قوتنا الجماعية لتقدم مصالحنا المشتركة. سنعمل معاً لفرض تكاليف حقيقية على أي شخص يتدخل في عملياتنا الديمقراطية. سوف ننضم إلى الديمقراطيات ذات التفكير المماثل من أجل تطوير والدفاع عن سلاسل التوريد الهامة الموثوقة والبنية التحتية للتكنولوجيا. سنقود في تعزيز المعايير المشتركة وصياغة جديدة اتفاقيات حول التقنيات الناشئة والفضاء والفضاء السيبراني والتهديدات الصحية والبيولوجية والمناخ والبيئة وحقوق الإنسان. وسنعقد قمة عالمية من أجل الديمقراطية لضمان تعاون واسع بين الحلفاء والشركاء بشأن المصالح والقيم التي نتمسك بها.

ستعزز هذه الأجندة المنافسة الإستراتيجية مع الصين أو أي دولة أخرى. من خلال استعادة مصداقية الولايات المتحدة وإعادة تأكيد القيادة العالمية، سوف نضمن أن أمريكا، وليس الصين، هي التي تحدد جدول الأعمال الدولي، والعمل جنباً إلى جنب مع الآخرين لتشكيل معايير واتفاقيات عالمية جديدة التي تعزز مصالحنا وتعكس قيمنا. من خلال تعزيز وحماية أعمالنا التي لا مثيل لها شبكة من الحلفاء والشركاء، والقيام باستثمارات دفاعية ذكية، سنقوم أيضاً بردع التهديدات المضادة لأمننا الجماعي والازدهار والديمقراطية. في الوقت نفسه ، فإن تنشيط نقاط قوتنا الأساسية أمر ضروري ولكنه غير كافٍ. في كثير من المجالات، يسعى قادة الصين للحصول على مزايا غير عادلة، ويتصرفون بحزم وإكراه، ويقوضون القواعد والقيم في قلب نظام دولي منفتح ومستقر. عندما يهدد الصينيون مصالحنا وقيمنا بشكل مباشر، سنرد على سلوك بكين!. سنواجه الممارسات التجارية غير العادلة وغير المشروعة والسرقة الإلكترونية والممارسات الاقتصادية التي تؤذي العمال الأمريكيين. سنواصل الدفاع عن الوصول إلى المشاعات العالمية، بما في ذلك حرية حقوق الملاحة والعبور، بموجب القانون الدولي. سوف نضع أنفسنا، دبلوماسياً وعسكرياً للدفاع عن حلفائنا. سندعم جيران الصين والشركاء التجاريين في الدفاع عن حقوقهم في جعل الخيارات السياسية المستقلة خالية من الإكراه أو التأثير الأجنبي غير المبرر. سنعمل على تعزيز التنمية لمكافحة التلاعب بالأولويات المحلية. سندعم تايوان، وهي ديمقراطية رائدة وحاسمة وشريك اقتصادي وأمني، بما يتماشى مع الالتزامات الأمريكية طويلة الأمد. سنقوم بضمان ألا تضحي الشركات الأمريكية بالقيم الأمريكية في ممارسة الأعمال التجارية في الصين. وسوف ندافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، بما في ذلك في هونغ كونغ، شينجيانغ والتبت. في كل هذه القضايا.

نحن ندرك أيضاً أن المنافسة الإستراتيجية لا يمنع العمل مع الصين، ولا ينبغي لها أن تمنعها الصين عندما يكون من مصلحتنا الوطنية أن نفعل ذلك. بالفعل، تجديد مزايا أمريكا يضمن أننا سنشرك الصين من موقع ثقة وقوة. سنقوم بإجراءات دبلوماسية عملية موجهة نحو النتائج مع بكين والعمل على تقليل مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير. نرحب بتعاون الحكومة الصينية في قضايا مثل تغير المناخ، والأمن الصحي العالمي، والحد من التسلح، وعدم الانتشار حيث مصائرنا الوطنية متشابكة. كما نفعل، سنحشد حلفائنا وشركائنا للانضمام إلينا، وتجميع نفوذنا التفاوضي وإظهار قوتنا الجماعية وعزمنا.

خاتمة

أخيراً، لكي تكون إستراتيجيتنا للأمن القومي فعالة، من الضروري الاستثمار فيها كي تُلهم القوى العاملة والمؤسسات والشراكات في مجال الأمن القومي للخدمة العامة. إن تنفيذ إستراتيجية أمن وطني فاعلة يتطلب خبرة وحكماً مستنيراً. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، فإن الخبرة والنزاهة واحترافية مؤسسات الأمن القومي والقوى العاملة لدينا على الرغم من المرونة، كانت كذلك. يجب أن نعترف بهذا بالنسبة لتحدي الأمن القومي وأن نتحرك بسرعة للتصدي لها.

مع السيطرة على جائحة COVID-19، سنضمن أمننا القومي جيث يمكن للقوى العاملة الاستمرار في العمل بأمان وفعالية. سوف نحمي الموظفين العموميين. ونعيد بناء رأس المال البشري لدينا لضمان فريق قوي من الدبلوماسيين وخبراء التنمية، وضباط المخابرات وأعضاء الخدمة وموظفي الخدمة المدنية، والتجنيد والاحتفاظ بالتالي بجيل من المتخصصين في الأمن القومي. سنعزز التنوع والإنصاف والشمول، وإعطاء الأولوية للمرونة وتحسين التدريب عبر القوى العاملة للأمن القومي لدينا. سنقوم بخلق فرص جديدة للخبراء غير المهنيين لخدمة حكومتنا لفترة محدودة الوقت، وسوف نجتذب المواهب الهامة من القطاع الخاص في قضايا متنوعة مثل تغيير المناخ، والصحة العامة العالمية، والتقنيات الناشئة، والصين، وتحفيزهم على العمل في الحكومة الفيدرالية، سوف نزود القوى العاملة لدينا بأحدث التقنيات التي يحتاجون إليها، مع تشجيع الهياكل التنظيمية الجديدة وثقافة الابتكار أيضاً مطلوب لمواجهة تحديات اليوم المعقدة. وسنتخذ إجراءات عاجلة لضمان ذلك بحيث تعكس قوتنا العاملة في مجال الأمن القومي التنوع الكامل لأمريكا وجميع نقاط قوتها. عندما نتخذ هذه الخطوات، سنؤكد على النزاهة المهنية والمساءلة و الشفافية.

لتجنب الاعتماد المفرط على الجيش الأمريكي، فإن ميزانيتنا للأمن القومي ستعطي الأولوية للدبلوماسية والتنمية. سنستثمر أيضاً في مجتمع الاستخبارات لدينا، وتعزيز قدرته على تقديم التحليل والتحذير في الوقت المناسب لتجنب التهديدات قبل أن تتحول إلى أزمات.

لأن الفروق التقليدية بين السياسة الخارجية والداخلية – وبين الوطنية الأمن، والأمن الاقتصادي، والأمن الصحي، والأمن البيئي – أقل جدوى أكثر من أي وقت مضى، سنقوم بإصلاح وإعادة التفكير في وكالاتنا وإداراتنا وعملياتنا المشتركة بين الوكالات، وتنظيم البيت الأبيض لتعكس هذا الواقع الجديد. سوف نضمن أن الأفراد مع خبرة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاقتصاد والتمويل، واللغات والمناطق الحرجة مدمجة بالكامل في صنع القرار لدينا. الحكومة الفيدرالية لا ولن تحتكر الخبرة على الإطلاق، سنقوم بتطويرها عبر عمليات وشراكات جديدة لضمان أن الدولة والبلدية والقبلية والمجتمع المدني لها دور في مداولات السياسات.

استنتاج

هذه اللحظة هي نقطة انعطاف. نحن في خضم نقاش أساسي حول الاتجاه المستقبلي لعالمنا. لكي تنتصر ، يجب أن نثبت أن الديمقراطيات لا تزال قادرة على ذلك. لن يحدث ذلك عن طريق الصدفة – علينا الدفاع عن ديمقراطيتنا، وتقويتها وتجديدها. وهذا يعني إعادة بناء أسسنا الاقتصادية بشكل أفضل. واستعادة مكانتنا في المؤسسات الدولية. ورفع قيمنا في الوطن والتحدث للدفاع عنه في جميع أنحاء العالم. وتحديث قدراتنا العسكرية مع القيادة ب الدبلوماسية. تنشيط شبكة التحالفات الأمريكية والشراكات.

احتضان واستعادة مزايانا الدائمة، والاقتراب من العالم من موقع الثقة والقوة. إذا فعلنا ذلك، بالعمل مع شركائنا الديمقراطيين، فسنلتقي كل تحد وتفوق كل متحدي. معاً، يمكننا وسنعيد البناء بشكل أفضل.