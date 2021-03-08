المشاركون في لقاء أيام الأسرة السورية: تكثيف الجهود لتحصين المجتمع أخلاقياً

دعا المشاركون في اللقاء الحواري حول الحملة الوطنية أيام الأسرة السورية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تكثيف الجهود لتعزيز دور الأسرة بالمجتمع والنهوض بها عبر الاهتمام بالروابط الأسرية ودور الفرد بالأسرة وبالتالي دور الأسرة في بناء المجتمع.

واقترح المشاركون في اللقاء الذي عقد بمكتبة الأسد الوطنية اليوم تشكيل لجان على مستوى المحافظات تعمل على التوعية بأهمية الأسرة وتماسكها ومحاربة الأفكار الليبرالية الحديثة التي تسعى إلى هدم مفهوم الأسرة بالمجتمع وإقامة فعاليات تركز على الجانب الأخلاقي والمعرفي منوهين بأهمية عمل الجمعيات الأهلية في المجال التنموي لدعم جيل الشباب وتحصينهم فكرياً وأخلاقياً.

ولفت عدد من المشاركين في مداخلاتهم إلى أهمية العمل على معالجة أسباب تفكك الأسرة سواء الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وتفعيل مراكز الإصلاح الأسري وإصلاح ذات البين للحد من ظاهرة الطلاق ودعم المرأة لأهمية دورها في بناء الإنسان.

وفي كلمة له خلال اللقاء أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أهمية العمل على مواجهة الليبرالية الحديثة التي تسعى إلى تفكيك الأسرة من الداخل مؤكداً أهمية القيم الأخلاقية وبر الوالدين والإحسان وغيرها من القيم الدينية التي تهتم بالحلقات الصغرى داخل المجتمع.

وأشار السيد إلى أن الليبرالية الحديثة تعمل على ضرب المجتمع وتماسك الأسرة وهدم وظيفتها الأخلاقية التي يجب أن يتعاون الجميع لحمايتها والعمل بمسؤولية لتحصين أخلاقي للمجتمع ومواجهة الحرب التكفيرية والإرهابية التي تتعرض لها سورية.

من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى العبد الله أن الحملة تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في حاضر سورية ومستقبلها مشيرة إلى أن الأسرة السورية تتعرض لاستهداف أفرادها وطريقة تفكيرهم وسلوكهم لمنعها من أداء وظيفتها في المجتمع.

ودعت الدكتورة العبد الله إلى تضافر الجهود لدعم الحملة وإقامة أنشطة تركز على إظهار دور الأسرة في بناء الإنسان وأمانه وبناء هرمه الأخلاقي وتعزيز الانتماء للأسرة والمجتمع وبالتالي تعزيز دورها في محاربة الاستهداف الذي تتعرض له سورية بكل أشكاله وتداعيات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

حضر اللقاء محافظا دمشق المهندس عادل العلبي وريفها المهندس معتز أبو النصر جمران ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ورئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش.

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الثاني من الشهر الجاري الحملة الوطنية “أيام الأسرة السورية” التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.