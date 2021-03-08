انطلاق حملة التلقيح الوطنية في المحافظات

دمشق – البعث

بدأت وزارة الصحة بحملتها الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال الذي استطاعت اجتثاثه منذ عام 2018 عبر استمرارها بتلك الحملات للمحافظة على حماية الأطفال من وباء الشلل، علماً أننا في إقليم شرق المتوسط الموبوء بالشلل، واعتبرت الوزارة أن الهدف من الحملة الآنفة الذكر الوصول إلى أكثر من /2/ مليون طفل في كل المحافظات ولاسيما التي ما زالت خارج السيطرة وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر ولكن بأيادٍ سورية حصراً مدرّبة على إعطاء اللقاح.

واستطاعت الوزارة من خلال الحملة الحالية الوصول إلى حوالي /2477828/ طفلاً مع وجود حوالي /32260/ يصعب الوصول إليهم على الرغم من المحاولات المستمرة للوصول إليهم من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية ذات الشأن، مع الإشارة إلى وجود حوالي /1073/ مركزاً صحياً يقدّم خدمة التلقيح و/2437/ فريقاً جوالاً وأكثر من /4875/ عاملاً صحياً مدرّباً ومؤهلاً للقيام بالتلقيح بشكل آمن و/750/ مشرفاً صحياً على الحملة و/130/ عنصر إمداد لتخديم كل محافظات القطر.

في الحسكة “إسماعيل مطر”

انطلقت حملة اللقاح الوطنية بلقاح الشلل الفموي للأطفال من عمر دون الـ5 سنوات وتستمر الحملة مدة أسبوع، وبيّن مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن الحملة تستهدف قرابة ٢٣٠١٦٨ طفلاً على مستوى المحافظة، إضافة إلى الأطفال من العمر نفسه في المخيمات ومراكز الإيواء حيث يقدّر عددهم بـ٢٠٣٦٠ طفلاً، مشيراً إلى أن عدد المراكز التي تستقبل الأطفال يقدّر بـ ٣٩ مركزاً إضافة إلى ٦٣ فريقاً جوالاً وعدد العمال الذين يشاركون في الحملة ٥٩٦ عاملاً.

وفي القنيطرة “محمد غالب حسين”

أطلقت مديرية الصحة حملة التلقيح، إذ أشار مدير الصحة الدكتور عوض العلي إلى أن الحملة تستهدف / ٦٢٥٠٠ / طفل على أرض المحافظة و تجمعات أبناء المحافظة؛ لافتاً إلى أن هناك /٥٤/ مركزاً صحياً و/١٨٠/ من العاملين يشاركون بتنفيذ الحملة الوطنية.