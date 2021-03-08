بمناسبة الذكرى 49 لانطلاقة الجبهة الوطنية.. ندوتان فكريتان في دمشق وحمص

دمشق- ريناس ابراهيم:

بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاقة الجبهة الوطنية التقدمية، أقامت قيادة فرع دمشق للجبهة ندوة فكرية حول التأسيس والواقع والطموح بمشاركة كل من: الدكتور صفوان سلمان عضو القيادة المركزية للجبهة- رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي والدكتور سليم بركات أستاذ ومحاضر جامعي عن حزب البعث العربي الاشتراكي وأدار الحوار الرفيق صالح حميدي مدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية.

واستهل د. سلمان الحديث بالإشادة بتجربة الجبهة وبأنها شكلت حالة فريدة ظلت رائدة في توجهاتها الوطنية والتقدمية وفي تأثيرها على صناعة القرار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الذي عزز الوحدة الوطنية وعبر عن تماسك الجبهة الداخلية يحتاج إلى مزيد من المشاركة والمساهمة بإيجابية من أجل بناء الوطن.

كما أكد أن الأدوار في المشهد السياسي لا تُعطى، ولا سيما أن الأحزاب السياسية ليست جهة حكومية أو سلطة إجرائية كي تتخذ القرارات، وإنما دورها في مقاربة الهم الاجتماعي والمعيشي وفي أن تكون صادقة بتعاملها مع الشارع وأن تشكل القدوة والنموذج والمرجع الأخلاقي في كل مدينة وقرية وحي، وأشار إلى دور الأحزاب في تقديم الاقتراحات والأفكار لجهات القرار وذلك في سياق الرقابة المجتمعية، بدلاً من المشاركة في الشكوى والتذمر.

بدوره د.بركات شدد على أن الوطن هو الذي يجمع الكل وهو يشمل الجغرافية والانتماء والثقافة، ويعني أن يعي كل منا حقوقه ويلتزم بواجباته، مؤكداً أن التفكير في الأزمة ينبغي أن يتركز حول سبيل الخروج منها، ولفت إلى أن الأسئلة التي يجب إطلاقها اليوم هي: “بماذا أخطأنا؟ وبماذا نجحنا؟ وماذا نريد وماذا نفعل؟ وكيف ننظر للواقع ولأنفسنا؟”.

وأكد د.بركات أن الهوية الوطنية هي ذاتنا وهي حضورنا ومقاومتنا في مواجهة الأعداء، وهذه المقاومة خيار وليست إملاء، مضيفاً: “أن سورية تتعرض لتدمير هويتها والمطلوب منها المحافظة على سيادتها وذلك عبر القرار السيادي المستقل”.

وأشار إلى أن قراءة الواقع هي الأهم فبدونها لا يمكننا الاستفادة من دروس الماضي ولا معرفة المستقبل، مؤكداً أن الحرب الإرهابية التي تستهدف سورية هي حرب لم يعرف لها مثيل في التاريخ، هي حرب بين الخير والشر، بين الوحدة والتجزئة.

وفي مداخلاتهم، أشار الحضور إلى الدور الذي لعبته أحزاب الجبهة خلال الحرب على سورية، وأن المشروع القومي العربي هو الطريق إلى حل المشكلات في المجتمع العربي.

وفي (حمص – صديق محمد) أقام فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحمص ندوة حوارية بعنوان تأسيس الجبهة وأهميتها وأهدافها مستضيفاً كل من الرفيق عمر حورية رئيس فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحمص والرفيق أمين علي ديب ممثل حزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي وسمير معلا ممثل حزب الوحدويين الاشتراكيين وعدنان خزام ممثل حزب الشيوعي السوري الوحد وعبد الله عساف الحزب الشيوعي وذلك بمقر قيادة فرع الحزب .

وأكد الرفيق حورية أن الجبهة الوطنية التقدمية كانت نتاج إبداعي فكري للقائد المؤسس حافظ الأسد في عام 1972 والذي نتج عنه ترجمة حقيقية للتعددية السياسية والكوادر القيادية التي شاركت من خلال أحزابها المكونة للجبهة الوطنية التقدمية، لافتاً إلى أهمية تفعيلها انطلاقاً من لجان الأحياء والمناطق إلى قيادة فرع الجبهة بالمحافظة ،منوهاً أن للجبهة العديد من المهام وفي مقدمتها تعزيز الحياة السياسية في ضوء صدور قانون الأحزاب ،من جهة أخرى أشار إلى أن مكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع على كافة المستويات، موضحاً أن القيادة تعمل على توفير كل الخدمات للمواطنين وتعزيز دورهم الصمودي في وجه الإرهاب.

بدوهم أكد الرفاق المحاورون أن التجربة الجبهوية الرائدة في سورية والتي يزيد عمرها عن تسع وأربعين عاماً وصلت إلى مرحلة من النضوج وهي تتطلب المتابعة والتطوير نحو مزيد من الارتقاء النوعي كما يقع على عاتقنا مسؤوليات ومهام نوعية تتطلب مستوى عالي من ثقافة المبادرة والعمل الجاد في كافة الجوانب، كما تطرقوا إلى منهجية الجبهة وهيكليتها وفكرها وضرورة الإيمان بها باعتبارها تمثل كافة شرائح المجتمع وتأتلف بها كل الأحزاب الوطنية بما يخدم الوطن والمواطن.

تخلل اللقاء مناقشة العديد من القضايا والطروحات التي قدمت من قبل الرفاق الحضور والتي شملت الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.