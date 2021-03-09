أطول رسالة حب ووفاء في العالم من الرياضيين للرئيس الأسد

انطلقت اليوم من أمام نصب الجندي المجهول في دمشق فعالية التوقيع على “أطول رسالة حب ووفاء في العالم لرجل السلام الأول السيد الرئيس بشار حافظ الأسد”، بمشاركة فعاليات رسمية وحزبية وشبابية وأهلية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة الثامن من آذار المجيدة .

والرسالة الوطنية هي عبارة عن رول قماشي بطول 2000 متر موضوعة على عربة يرافقها “14” فتاة رياضية مدربة على هذا العمل من جميع المحافظات، حيث انطلق اليوم مسيرهم إلى محافظة القنيطرة ومن ثم إلى درعا فالسويداء ثم ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب والرقة وحلب واللاذقية وطرطوس ومن ثم العودة إلى دمشق في السابع من نيسان تزامناً مع الاحتفال بذكرى ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي، لتقام حينها فعالية احتفالية بالتنسيق مع محافظة دمشق واللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في دمشق ووزارة السياحة، وبعد ذلك سيتم تسليم الرسالة إلى السيد الرئيس بشار الأسد بعد أن تكون حملت تواقيع مليونين ونصف مليون مواطن سوري في مختلف المحافظات، وسيتم العمل على دخول الفعالية موسوعة غينس للأرقام القياسية.

“البعث”