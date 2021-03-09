أهالي 4 قرى في ريف اللاذقية الشمالي يعودون إلى بيوتهم بعد تنظيفها من مخلفات الإرهاب  

اللاذقية – نورا جولاق:

عاد أهالي قرى زينزف وبيت عيوش وريانة والسرايا إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي بعد تنظيفها من مخلفات الارهابيين وتأمين احتياجاتها الخدمية.

وشهدت هذه القرى فرحة الاهالي بالعودة الى قراهم ومنازلهم وأراضيهم بمشاركة حاشدة من الفعاليات الحزبية والرسمية والشعبية وإدارات مؤسسات المحافظة الخدمية، التي قامت بإنجاز أعمال تأهيل المرافق والشبكات الخدمية الضرورية، وازدانت ساحات القرى برفع العلم العربي السوري، وسط أهازيج الأهالي وهتافاتهم الوطنية التي تحيي قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري، الذين قدموا الغالي والنفيس لتأمين عودة السكان إلى بيوتهم وتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين.

محافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم أشار إلى أنه المحافظة ستسعى بكافة كوادرها الخدمية إلى تأمين كافة احتياجات المواطنين بالتدريج وحسب الامكانيات المتاحة، مشيراً الى أن ورشات الكهرباء والمياه والهاتف الصرف الصحي ستكون مستنفرة بأعلى طاقاتها بهدف اصلاح وصيانة كل البنى التحتية المتضررة جراء اعتداءات التنظيمات المسلحة التي دنست المنطقة، ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة الخدمات لأكثر من 140 قرية بالريف الشمالي الشرقي وعودة الخدمات مع ترميم نحو 2000 منزل، مؤكداً الاستمرار لتأمين عودة الأهالي إلى كل القرى في الريف المحرر حيث ستتابع المحافظة احتياجات هذه القرى بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية لتوفير احتياجات السكن وفق الاحتياج والإمكانات، وأضاف: سيكون هناك لجنة من المجتمع المحلي والأهالي للتنسيق بإدارة الاعمال مع الجهات الخدمية، والكل شريك بإعمار المنطقة.

بدوره الرفيق أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل أشار إلى أن هذه العودة بمثابة العيد يضاف الى اعياد اذار وانتصارات الجيش، وبجهود ابنائنا وأهلنا في هذه الارض سنعيد اعمار هذه الارض من جديد وإعادتها كما كانت.

وبيّن مدير الخدمات الفنية في اللاذقية المهندس محمد علي أن ورشات عمل المديرية تقوم بالكشف عن شبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق الفرعية والرئبسية في هذه القرى بالإضافة إلى أنه سيتم الكشف على المدارس الموجودة وتبيان حجم الأضرار التي لحق بها ومن ثم ستعمل الورشات على إعادة تأهيل هذه المرافق الهامة.

وأشار المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية الى أهمية أراضي الريف الشمالي كافة والتي تبلغ أكثر من سبعة آلاف دونم، مشيراً الى أنه سيتم العمل على استصلاح تلك الأراضي وتقديم كافة الامكانيات الفنية واللوجستية للأهالي لكي يعود الإنتاج الزراعي لهذه المنطقة.

بدوره مدير كهرباء اللاذقية المهندس جابر العاصي أكد أن المديرية لديها خطة اسعافية ستنفذها بشك تدريجي حيث سيتم تأمين شبكات المنخفض وشبكات المتوسط ومراكز التحويل حسب الأولوية.

في سياق متصل أفاد مدير فرع السورية للتجارة شادي دلالة أنه تم تسيير أربع سيارات جوّالة محملة بالمواد المقننة إلى هذه القرى، كما وعد انه سيتم تأمين كافة المواد التموينية.