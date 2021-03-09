الجعفري للوفد الفلسطيني: سورية مستمرة بدعم القضية الفلسطينية

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري خلال لقائه الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” الدكتور طلال ناجي ومن المكتب السياسي للجبهة أنور رجا ورامز مصطفى العلاقات التاريخية والمصيرية التي تربط سورية وفلسطين.

وأكد الجعفري استمرار سورية قيادة وشعباً بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والكاملة مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من وراء الحرب على سورية والحصار الجائر المفروض عليها هو إضعاف دورها المحوري في الدفاع عن فلسطين التي تعتبرها القضية المركزية للأمة العربية.

وبين الجعفري أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات النيل من حقوق الشعب الفلسطيني كما لفت إلى محاولات الغرب استئصال الفكر القومي العربي عن طريق إيجاد بدائل من ضمنها نشر الفكر الإسلاموي بهدف تغيير البوصلة تجاه القضية الفلسطينية وتمكين قوى إقليمية غير عربية في منطقتنا.

بدوره أكد ناجي وقوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” إلى جانب سورية التي تعد قلب العروبة النابض لافتاً إلى أن المؤامرة الغربية على سورية هي استهداف لفلسطين والأمة العربية.

فيما أشار رجا إلى وحدة المصير المشترك لسورية وفلسطين مبينا أن صمود سورية في مواجهة الهجمة الغربية شكل نقطة تحول أفشلت المخططات الرامية للنيل من القضية الفلسطينية.

حضر اللقاء مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور زياد زهر الدين ومديرة إدارة الإعلام في الوزارة وريف الحلبي ومدير مكتب نائب الوزير جابر شموط ومعتز دوه جي من مكتب نائب الوزير.