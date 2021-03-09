رغم المعوقات.. نجاحات مستمرة لطاولة السلمية

حماة- يارا ونوس

حقّقت لاعبات نادي السلمية المراكز الأولى في بطولة محافظة حماة للواعدات التي أقيمت أمس الأول الأحد عبر اللاعبات (إنانا الشيحاوي، دينا الجندي، جمان ديوب)، لتتواصل نجاحات النادي على طاولات الكرة الصغيرة رغم كل الصعوبات التي تواجهه.

مشرف اللعبة عبد الكريم الجندي أوضح لـ”البعث” أنّ كرة الطاولة لها شعبية وتاريخ في النادي منذ عام ١٩٧٠ والذي قدّم بطلات على مستوى سورية مثل (مديحة الماغوط، هالة تامر، مها نظامي.. وغيرهن)، مبيناً أن الظروف الاقتصادية أدّت لهجرة عدد كبير من الكوادر، ونوّه الجندي بجهود المدرّبة جميلة الشعار مع الفريق ومتابعتها على كافة الصعد دون مقابل، مطالباً بدعم اللعبة في ضوء النقص الكبير في مستلزماتها، مشيراً إلى عدم قدرة النادي على دفع تكاليف التجهيزات.

من جهتها مدرّبة الفريق جميلة الشعار أكدت أن متابعتها للاعبين بدأت عام ٢٠١٦، مبينةً أنّ مهارة اللاعبات واللاعبين ونجاح اللعبة يعتمد على الموهبة وحب رياضة كرة الطاولة، إضافة إلى الذكاء واللياقة البدنية كعامل أساسي، مشيرة إلى أهمية المتابعة الغذائية لبناء العضلة بشكل سليم وإبعاد الجهد عنها لتتولد طاقة بالجسم وبالتالي أداء التمرينات والاستشفاء. كما شدّدت على ضرورة تكثيف ساعات التدريب وفق خطة صحيحة مع توفير أدوات وتجهيزات اللعبة، لافتةً إلى فقر الصالة الرياضية بأغلب التجهيزات، خاصةً وأن الأرضية اسمنتية وغير مهيأة للتمرين الذي يتوقف خلال الشتاء لسوء الوضع وتسرّب المياه للصالة، وعدم توفر الدعم المادي والاعتماد على الدعم الشخصي من قبل الأهالي فقط.