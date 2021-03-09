طائرة العربي الأنثوية تقهر الظروف وتبلغ النهائيات

السويداء- زياد عامر

استضافت الصالة الرياضية بمدينة المزرعة في السويداء مباريات التجمع الجنوبي لأندية الدرجة الثانية بكرة الطائرة للسيدات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بمشاركة أندية: العربي، دير علي، عامودا، وسط غياب أندية: كفرام، السد، حينة.

وبعد مباريات مقبولة، استطاع النادي العربي الفوز بالمركز الأول بعد تغلبه على دير علي بثلاثة أشواط نظيفة، وعلى نادي عامودا بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما جاء نادي عامودا بالمركز الثاني بعد تغلبه على دير علي بثلاثة أشواط نظيفة، وقد تأهل مع العربي إلى النهائيات التي ستقام الصيف المقبل.

مدرب فريق العربي رائد عزام شكا لـ “البعث” في بداية حديثه غياب الأدوات والتجهيزات، حيث اضطر للذهاب إلى بيته لإحضار لباس للفريق لأنه فوجىء بعدم تأمينه من قبل الإدارة قبيل المباراة الأولى، كما انتقد عزام موعد إقامة البطولة، حيث جاءت بعد الامتحانات الجامعية مباشرة، ما انعكس سلباً على المستوى، حيث كانت فترة الاستعداد قصيرة، وأشار عزام إلى أن عين فريقه على الدرجة الأولى رغم صعوبة المهمة.

الجدير ذكره أن فريق العربي تألف من اللاعبات: دلع ودانا وجنى عزام، فرح وتيماء أبو عسلي، دجى عمار، أماني الحلبي، ريم شجاع، نور العباس، ولاء البدعيش، غنوة العيسمي، بلقيس عريج.