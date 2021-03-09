الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من القمح من صوامع تل علو بريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة غلال القمح السوري من منطقة الجزيرة في إطار عدوانها المستمر على السوريين حيث أخرجت اليوم 21 شاحنة محملة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

ونقلت مصادر محلية بالحسكة أن رتلاً مؤلفاً من 21 شاحنة محملة بالقمح من صوامع تل علو بدأت بالخروج من ساحة الصوامع حيث غادرت أول شاحنة في تمام الساعة الثانية والربع من بعد ظهر اليوم واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي فيما توالى خروج باقي الشاحنات بفارق زمني قدره نصف ساعة تقريباً.

وسرقت قوات الاحتلال الأمريكي السبت الفائت كمية من القمح من مستودعات الحبوب في مدينة المالكية وأخرجتها عبر 42 شاحنة إلى شمال العراق عبر معبر سيمالكا بحراسة من مسلحي ميليشيا (قسد).

وتنتشر قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق آبار النفط لسرقته إضافة إلى سرقة المحاصيل الرئيسة مثل القمح وذلك لتمويل المجموعات المسلحة التي تدعمها وفي مقدمتها ميليشيا (قسد) ولحرمان الشعب السوري من خيرات بلاده بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه عليه لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.