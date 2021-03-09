مظهر جديد لملعب الحمدانية قبل نهاية الدوري

حلب- محمود جنيد

في صورة حصرية لـ “البعث” ملتقطة من المدرجات الشرقية لملعب الحمدانية في حلب، المواجهة للسدة الرئيسية، ظهرت أعمال (الكاريوكي) التجريبية لتنسيق تموضع العبارة المعتمدة “الحمدانية” بمجموعة من الكراسي البيضاء التي ستتوسط 14 ألف كرسي أحمر على كامل مساحة المدرجات.

أعمال تركيب الكراسي الحمراء، حسب مدير المدينة الرياضية في حلب، مدير ملعب الحمدانية سعد الدين قرقناوي، ستنطلق بعد إجراءات عزل المدرجات التي ستستغرق حوالي أسبوع، مبيّناً أن المدة التقديرية لإنجاز مشروع تركيب الكراسي الحمراء هي شهر واحد، وسبقتها مدة مماثلة لأعمال فك الكراسي القديمة.

وأشار قرقناوي إلى أن الشكل الجديد لمدرجات الملعب، بعد الانتهاء من أعمال العزل وتركيب الكراسي المخزنة في مستودعات الملعب، سيظهر أواخر الدوري الممتاز الحالي.