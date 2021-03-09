يوفنتوس واشبيلية يلاحقان حلم التأهل.. وعشاق البارسا ينتظرون الريمونتادا

شهدت مواجهات ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية الأعرق للأندية دوري الأبطال هيمنة واضحة للفرق الزائرة التي أنهت دور المجموعات في الصدارة، ما يشير إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا، حيث المدرجات الخاوية، وأصحاب الأرض دون جمهور، لذا يتوقع أن ترد الفرق التي خسرت ذهاباً، خاصة أن مصير أول أربعة فرق متأهلة إلى ربع النهائي سيتقرر اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.

يوفنتوس الايطالي من جانبه يستضيف اليوم نظيره بورتو البرتغالي، وهو الفريق الوحيد الذي خسر في مباراة الذهاب خارج ملعبه في المواجهات الثماني التي أجريت في ذهاب دور الـ 16، حيث انتهى لقاء الذهاب بهزيمته بهدفين لهدف، ويعطي الهدف الذي أحرزه فيدريكو كييزا آمالاً كبيرة للمدرب أندريا بيرلو للتعويض أثناء مباراة الإياب بتورينو، وتشهد المباراة العديد من الصدامات المثيرة، كصراع المدربين سيرجيو كونسيساو لبورتو، وأندريا بيرلو ليوفنتوس، بعدما التقيا سابقاً داخل المستطيل الأخضر خلال 6 مواسم لعب فيها كونسيساو لفرق لاتسيو وبارما وانتر، وكذلك المواجهة بين البرازيليين أليكس ساندرو، ودانيلو مدافعي يوفنتوس، وفريقهما السابق بورتو.

وفي اللقاء الثاني لهذا المساء، سيكون ملعب سيغنال ايدونا بارك الألماني مسرحاً لمباراة بوروسيا دورتموند الألماني ونظيره اشبيلية الاسباني، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدفين، ويمكن القول: إن دورتموند وضع قدماً في ربع النهائي بفضل ثنائية نجمه هالاند، لكن الفريق سيفتقد لتمريرات زميله الانكليزي جايدون سانشو الغائب بسبب إصابة عضلية، وبعد خسارته في الدوري المحلي أمام غريمه بايرن ميونخ، سيكون الفوز أفضل هدية لمصالحة عشاقه.

أما غداً فنحن على موعد مع أكثر المباريات متابعة لهذا الأسبوع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني، وبعد خسارة ميسي ورفاقه بأربعة أهداف لهدف على أرضهم، يمنّي جماهير النادي الكتالوني النفس بريمونتادا، وعودة تاريخية في مباراة الإياب كالتي صنعها نجومهم قبل أربعة أعوام، فيما يسعى أصحاب الأرض لتأكيد انتصارهم بقيادة مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يعتمد على قوة خط هجومه، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجّل “هاتريك” خلال مواجهة الذهاب، وأرهق دفاعات خصمه، وقد نشهد عودة نيمار جونيور بعد تعافيه من الإصابة، وفي حال مشاركته سيكون هدفه التسجيل في مرمى البارسا، وتحقيق نتيجة إيجابية بعد رفض الإدارة السابقة لبرشلونة إعادته إلى صفوف النادي، وسيغيب عن باريس سان جيرمان المهاجم مويس كين بسبب الإصابة، بينما يغيب عن برشلونة أنسو فاتي، وفيليبي كوتينيو، وسيرجي روبيرتو، وجيرارد بيكيه للإصابة.

وفي اللقاء الثاني يدخل فريق ليفربول الانكليزي مباراته أمام لايبزيغ الألماني وهو يمر بأسوأ فتراته مع المدرب يورغن كلوب بسبب تعثراته المستمرة التي سببت ضياع فرصه للمنافسة على اللقب لهذا العام نهائياً، لذا سيعمل الريدز على مصالحة جماهيره بتكرار فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين، لعلّه يكمل المشوار نحو لقب ينقذ الموسم.

جدول مباريات إياب الدور الثاني

جميع المباريات تقام في تمام الساعة 10 مساء.

مباريات اليوم: يوفنتوس- بورتو، بوروسيا دورتموند- اشبيلية.

مباريات الغد: ليفربول- لايبزيغ، سان جيرمان- برشلونة.