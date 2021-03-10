إجراء جديد للمهندسين المشاركين بمفاضلة الفرز

دعت رئاسة مجلس الوزراء المهندسين المشاركين بمفاضلة فرز المهندسين للجهات العامة إلى الدخول إلى الموقع الخاص بفرز المهندسين لاختيار رغباتهم تمهيدا لعملية الفرز.

ووفق بيان لرئاسة المجلس يمكن للمهندسين خريجي العامين الدراسيين 2017-2018 و2018-2019 المشاركين بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة الدخول إلى الموقع الخاص بفرز المهندسين لاختيار رغباتهم خلال الفترة من الـ 14 من آذار الجاري حتى الـ 3 من نيسان القادم وذلك ضمن إجراءات فرز المهندسين.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء دعت جميع المهندسين خريجي العامين الدراسيين 2017-2018 و2018-2019 والراغبين في المشاركة بمفاضلة فرز المهندسين للجهات العامة إلى مراجعة كلياتهم التي تخرجوا منها خلال الفترة من 27-12-2020 حتى 14-1-2021 ليصار إلى استكمال بياناتهم تمهيدا لعملية فرزهم.

ويتم فرز المهندسين وفق إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الهادف إلى تطوير نظام الفرز وتحديد مركز عمل يتناسب مع اختصاصهم وفق معايير شفافة واحتياجات الجهات العامة والرغبة ومعدلات التخرج.

ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد المهندسين المفرزين في الأعوام 2017 و2018 و2019 نحو 18 ألف مهندس إلى الجهات العامة كافة.