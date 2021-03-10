الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 7 درجات والجو سديمي بين الصحو والغائم جزئياً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي خماسيني مرفق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو سديمياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق ويمتد بشكل تدريجي إلى باقي المناطق مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية.