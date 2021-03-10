“سيلفي” إلى مهرجان صُحار الدولي الأول

يشارك العرض المسرحي “سيلفي” إعداد وإخراج وليد العاقل في المسابقة الرسمية لمهرجان صُحار الدولي الأول في عُمان كواحد من أفضل عشرة عروض مسرحية جامعية عربية مشارِكة في المهرجان الذي سيكون عبر online بسبب جائحة كورونا، حيث تُبثّ العروض وجلسات النقاش وجوائز المهرجان عبر منصات التواصل “الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام” خلال الفترة الواقعة ما بين 24– 27 آذار.

وأكد المخرج وليد العاقل في تصريحه لـ”البعث” أن سعادته كبيرة لوجود سورية في هذا المحفل الفني العربي من خلال عرض “سيلفي”، والذي يؤكد أننا شعب لم تقهره الحرب ولا زلنا نعمل ونبدع في مختلف مجالات الحياة، موضحاً أن فرحته ستكتمل عندما يحصل العرض على إحدى الجوائز ورفع العلم السوري على خشبة مسرح جامعة صحار.

تدور فكرة العرض حول بروفة تمثيلية داخل عرض قبل أن يختلف المؤلف والمخرج ليتركا الممثلين في منتصف الطريق يقومون بتقديم أنفسهم في مونولوجات ذاتية لكل شخصية ضمن الوضع الراهن الذي نعيشه.

“سيلفي” لفرقة فرع السويداء المسرحية في الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وهو من تمثيل: نهاوند شلغين، عمران الصفدي، مرح رحروح، هلال ناصر الدين، تاج نعيم، قصي مزهر، تميم حمشو، قمر ملاك، عمران زين الدين، نغم حاطوم، سلمان مرشد رضوان، صبا زهر الدين، موسيقا: قصي علم الدين وساندرا الصريخي، سينوغرافيا: سلطان نعيم، المخرجة المساعدة رانيا الخطيب.