قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة سعيد صبري، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة. وذكرت عائلة الشيخ صبري أنّ قوة من المخابرات والشرطة اقتحموا منزل العائلة بعد محاصرته ثم اعتقلوا الشيخ صبري وحولوه للتحقيق دون توضيح سبب الاعتقال أو المركز الذي سيتم تحويله إليه.

في هذا الإطار، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين اعتقال الشيخ صبري. وقالت الوزارة إن اعتقال الشيخ صبري هو تأكيد لحجم الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من خلال التعرض لعلمائه لإخراس الصوت الرافض لسياسات الاحتلال. وطالبت الأوقاف الجهات الدولية بإيقاف الجرائم التي يقوم بها الاحتلال تجاه أبناء القدس وعلمائها وتجاه المسجد الأقصى.

في سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للمواقع الأثرية والدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم استيلاء الاحتلال على المئات من المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في القدس المحتلة بهدف تهويدها وتغيير هويتها وتنفيذ مخططات الضم الاستيطانية.

وشددت الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي واكتفاءه ببعض بيانات التعبير عن القلق دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع الاحتلال على الاستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية ومواقعها الأثرية ويعطيه الغطاء اللازم لتصعيد جرائمه وتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونيسكو لتحمل مسؤولياتهم وحماية المواقع الأثرية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

ميدانياً، أطلقت بحرية الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة المحاصر وذلك لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين شبلي شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وأيضاً أقدمت قوات الاحتلال على هدم عدد من المحال التجارية في القرية.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات في بيت لحم ورام الله وجنين ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين شبلب في الأغوار بعدد من الجرافات وهدمت عدداً من المنشآت التجارية.

كما توغلت 9 آليات عسكرية للاحتلال في أراضي الفلسطينيين شرق حي الشجاعية شرق قطاع غزة المحاصر وقامت بتجريفها.