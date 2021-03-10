ليبيا: حكومة الدبيبة تنال ثقة البرلمان.. ومرتزقة أردوغان أبرز التحديات

صوّت البرلمان الليبي بأغلبية ساحقة لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، في خطوة تعزز مسار توحيد البلاد الذي ما زالت تنتظره الكثير من التحديات.

وحصلت الحكومة التي عرض برنامجها وقدم أسماءها الدبيبة إلى مجلس النواب خلال جلسة أمس الثلاثاء على ثقة 132 عضواً، وذلك بعد 3 جلسات ماراتونية لمجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة سرت، وتتكون من 27 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الحكومة.

وبعد نيل حكومته الثقة، قال الدبيبة: “إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لحظة تاريخية لليبيا، ومن الآن شعارنا ليبيا موحدة”، متعهداً بالعمل لإنجاح المصالحة الوطنية ودعم مفوضية الانتخابات”.

ودعا الدبيبة لتعويض فترة الانقسام في ليبيا، فـ”هناك استحقاقات في الأفق أبرزها قانون الموازنة الموحدة وقانون الانتخابات”، مشدداً على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء رئيس الحكومة على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في الـ 24 من كانون الأول 2021.

وتم اختيار الدبيبة رئيساً للحكومة في ليبيا خلال محادثات أجرتها الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف في شباط الماضي وستتولى الإشراف على الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة.

وأمام الحكومة الآن مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد عشر سنوات تنازعت خلالهما سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقرا لها وكانت تحظى بدعم نظام أردوغان بالأسلحة والمرتزقة، وسلطة موازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف، برعاية الأمم المتحدة في 23 تشرين الأول الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد. وأمام الحكومة الجديدة الآن مهمة جمع الإدارتين المتنافستين.