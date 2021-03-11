احتفالية ثقافية في رحاب أعياد آذار المجيدة

اللاذقية- مروان حويجة

أقامت ثانوية الشهيد ماهر درويش أحمد احتفالية فنيّة ثقافية منوّعة عبّر فيها المشاركون عن المعاني والدلالات الوطنية والإنسانية والاجتماعية لثورة الثامن من آذار المجيدة، ولعيدي المعلم والأم في رحاب آذار الربيع، حاملةً معها الأمل المشرق والعطاء المتجدّد. وتمّ في الاحتفالية افتتاح المعرض الفني المتنوّع عن اللغة العربية والعلوم والفلسفة واللغة الانكليزية، وضمّ لوحات رائعة أبدعتها أنامل الطالبات بإشراف المدرّسات. وذكرت مديرة الثانوية الرفيقة فاطمة حاج سليمان أن هدف المعرض هو التعلم عن طريق المبادرات والأنشطة التي تحاكي المحتوى التعليمي بأساليب تفاعلية من خلال تقديمها بشكل حيوي تفاعلي. وأعقب المعرض تقديم فقرات فنية أنيقة تضمّنت مسرحية “اللغة العربية تعاتب أبناءها”، ولوحة راقصة “ملايين السوريين جينا نعاهد عهد الله”، وفقرة عرض مسرحي بعنوان “التنوع الحيوي”، وحوارية غنائية وقصيدة صوت صفير البلبل، وإلقاء نشيد “موطني” للطالبة رجا ترك، وتلخيص رواية المصابيح الزرق للكاتب حنا مينه، وأغنية حلوة يا بلدي.

وأكد رئيس مكتب التربية الحزبي الفرعي الرفيق كامل زنتوت أن هذه الاحتفالية الثقافية الفنّية تعكس جهداً إبداعياً نوعياً بالمحتوى والشكل، ولفت إلى أن المعرض يؤكد أن سورية بخير، وأن هذه المبادرات والنشاطات تعكس الانتصار الذي تحقّقه سورية الحبيبة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره مدير التربية المساعد للتعليم الثانوي ياسر حنونة أشار إلى أن روح العمل الجماعي تثمر مثل هذه المبادرات الثقافية التعليمية التي تقدم قيمة مضافة نوعية، تتجلّى في مثل هذه الأعمال والفقرات والمحتويات العلمية والتعليمية البالغة الأهمية للجميع، وبما يعزّز ألق الاحتفال بأعياد آذار المجيدة.