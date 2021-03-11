استمرار حملة اللقاح في السلمية

حماة- يارا ونوس

تستمر حملة التلقيح الوطنية، التي تستهدف تلقيح الصغار ضد شلل الأطفال عن طريق الفم، بعملها في حماة وريفها كباقي المحافظات.

وذكر رئيس منطقة السلمية الصحية الدكتور رامي رزوق أن الحملة التي تستمر لغاية /11/ من الشهر الجاري موزعة عبر /24/ مركزاً صحياً، و/15/ فريقاً متنقلاً بالمدينة والريف، بالإضافة لإعطاء اللقاح الروتيني لجميع الأطفال، ومتابعة المتسربين من الأطفال، والقرى المحررة بالريفين الغربي والشرقي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، علماً أن عدد المستهدفين باللقاح من الأطفال هو بحدود ٣٥ ألف طفل دون الخمس سنوات لتحصينهم ضد المرض.