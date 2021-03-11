الخامنئي يطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية والعراق

طالب قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية والعراق مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوجود الإيراني فيهما استشاري وجاء بطلب من الدولتين.

وقال الخامنئي في كلمة اليوم إن وجود إيران في سورية والعراق استشاري وليس عسكرياً وجاء بطلب من الدولتين مشدداً أنه على الأمريكيين أن “يغادروا سورية والعراق بشكل سريع” .

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي من أوجد تنظيم داعش الإرهابي وقد اعترفت بذلك كما أنها تعارض حيازة الدول الأخرى للبرامج النووية بينما تمتلك هي أكبر ترسانة من السلاح النووي في العالم وسبق أن استخدمته.