للمرة الثانية خلال يومين.. الاحتلال الأمريكي يسرق 20 شاحنة قمح من صوامع تل علو

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي كمية جديدة من القمح المخزن في صوامع تل علو بريف الحسكة الشرقي، وذلك في إطار سياستها المتواصلة في نهب الثروات السورية من نفط وقمح وغيرهما من خيرات الجزيرة.

وذكرت مصادر أهلية من ناحية اليعربية أنه بعد قيام قوات الاحتلال الأمريكي بتعبئة 20 شاحنة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة غادرت أربع منها في الساعة الواحدة ظهراً باتجاه معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

ولفتت المصادر إلى أن الشاحنات تخرج تباعاً بفارق زمني ترافقها للحماية سيارات تقل مسلحين من ميليشيا “قسد”.

وكانت قوات الاحتلال سرقت كمية من القمح الثلاثاء عبر 21 شاحنة محملة من صوامع قرية تل علو وأخرجتها إلى شمال العراق.

وتنتشر قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق آبار النفط لسرقته إضافة إلى سرقة المحاصيل الرئيسة مثل القمح وذلك لتمويل المجموعات المسلحة التي تدعمها وفى مقدمتها ميليشيا “قسد” ولحرمان الشعب السوري من خيرات بلاده بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه عليه لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

في سياق متصل، أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين بينهم امرأتان في ريف الرقة الغربي.

مصادر محلية ذكرت أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد شنت صباح اليوم حملة مداهمات طالت منازل المدنيين في قريتي السويدية والجرنية بمنطقة الطبقة بريف الرقة الغربي واختطفت خمسة شبان وامرأتين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأفادت المصادر بأن المختطفين السبعة كانوا خرجوا قبل أيام من مخيم الهول الذي تحتجز فيه ميليشيا “قسد” والاحتلال الأمريكي آلاف المدنيين في ظروف مأساوية.

يأتي ذلك فيما استشهد طفل برصاص قوات النظام التركي في قرية عراضة في منطقة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية في الحسكة أن جنود من حرس الحدود الأتراك أطلقوا بشكل متعمد الرصاص باتجاه احدى العائلات في قرية عراضة بريف أبو راسين بالقرب من الحدود السورية التركية ما أدى إلى استشهاد طفل “10 أعوام” على الفور.

كما جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على مدينة تل رفعت وقرى بيلونية وشيخ عيسى وعين دقنة بريف حلب الشمالي .

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين اعتدوا بقذائف صاروخية على منازل الأهالي في مدينة تل رفعت وقرى بيلونية وشيخ عيسى وعين دقنة بريف حلب الشمالي. وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع بعض الأضرار المادية في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة