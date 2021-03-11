“مفاجآت” عسكرية يمنية.. صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة

أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة إضافة إلى أنواع من الأسلحة الحديثة، وذلك ضمن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية.

والصواريخ الجديدة من طراز (سعير) و(قاصم 2) وصاروخ (قدس 2) المجنح وطائرات مسيرة جديدة من طراز (وعيد) و(صماد 4) و(شهاب) و(خاطف) و(مرصاد) و(رجوم) و(نبأ). كما تم أيضاً عرض ألغام بحرية جديدة من طراز (كرار1) و(كرار2) و(عاصف 4) و(شواظ) و(ثاقب).

وخلال افتتاح المعرض، أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط بجهود كل العاملين في التصنيع العسكري، مؤكداً أن هذه الإنجازات على المستوى الاستراتيجي تعد يداً ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني، ومنوهاً بالإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية والبحث والتطوير.

بدوره، أكّد وزير الدفاع محمد العاطفي أن كل محتويات المعرض بما فيها الأسلحة التي أزيح عنها الستار لأول مرة صُنعت بأيادٍ وخبرات يمنية.

فيما أشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إلى أن “معرض الشهيد القائد زخرت أجنحته المتعددة زخماً تصنيعياً جديداً في مختلف المجالات والاختصاصات العسكرية، والتي وصل إليها اليمنيون اليوم، هي بفضل صمودهم وتضحياتهم وتوجيهات القيادة الثورية”.