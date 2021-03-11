مواجهات متكافئة في الجولة العشرين من الدوري الممتاز

مع دخول الكروي الممتاز في مراحله الحاسمة ستشكل الجولة العشرين من المسابقة والتي ستقام مبارياتها السبع ظهر اليوم فرصة للتعويض لبعض الفرق التي تراجعت نتائجها مؤخرا مثل الجيش والكرامة.

وفي أهم لقاء في هذه الجولة سيستضيف المتصدر تشرين (٤٣نقطة) فريق الوثبة السابع (٢٣نقطة)، حيث يبدو البحارة مرشحين فوق العادة لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيدهم في ضوء النسق التصاعدي الذي يمرون فيه وتراجع مستوى المنافس.

من جانبه الجيش الوصيف (٣٨ نقطة) سيكون أمام فرصة استعادة نغمة الانتصارات عندما يستقبل على ملعب الجلاء في دمشق فريق الساحل الثاني عشر(١٠ نقاط)، وعلى الرغم من الفوارق الفنية بينهما إلا أن الإثارة ستكون حاضرة في ضوء حاجة الفريقين للنقاط.

وإلى حماة يرحل حطين الثالث (٣٧نقطة) لملاقاة مضيفه الطليعة السادس (٣٠نقطة) في مواجهة متكافئة للغاية، لكن ربما تكون رغبة الضيوف في مواصلة المنافسة على اللقب حاسمة لتحقيق الفوز.

وعلى ملعب الباسل في حمص يستقبل الكرامة الرابع (٣٧نقطة) فريق الفتوة قبل الأخير (٩ نقاط) في لقاء مختلف الطموحات ، فاصحاب الأرض يسعون للاستمرار في ركب المنافسة بينما يريد أزرق الدير الابتعاد عن شبح الهبوط.

ديربي مصغر سيحتضنه ملعب تشرين في دمشق ويجمع الوحدة الخامس (٣٥ نقطة) بجاره حرجلة الحادي عشر (١٨ نقطة)، ومع الوضعية المريحة للجانبين ستكون المتعة حاضرة رغم أفضلية البرتقالي لحصد النقاط.