الجيش يطهّر مساحات واسعة ببادية ريف حماة من بقايا “داعش” ومخلفات الإرهابيين

نفذت وحدات الجيش العربي السوري حملة تمشيط واسعة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام من مخلفات الارهابيين في مساحات كبيرة بريف سلمية ومناطق البادية في القطاع الشمالي الشرقي لمحافظة حماة والتي أودت بحياة العديد من المدنيين خلال تنقلهم في المنطقة.

وكشف مصدر ميداني أن “وحدات من الجيش نفذت عمليات تمشيط من بلدة الرهجان ومنطقة وادي العذيب باتجاه عمق البادية وتمكنت وحدات الهندسة من نزع عدد كبير من العبوات الناسفة”.

وأشار المصدر إلى أن عمليات التمشيط تجري بمساندة وسائط الدعم الناري ووحدات المشاة في الجيش العربي السوري للقضاء على بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية.

واستشهد الأحد الماضي 18 مدنياً وأصيب 3 آخرون في انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في ريف سلمية بريف حماة الشرقي حيث عمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في الأراضى الزراعية.

وفي وقت سايق استشهد طفلان وأصيب شخصان جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في قرية العمية في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر بعد ظهر اليوم في قرية العمية بريف السلمية ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.