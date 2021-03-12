الكرملين: واشنطن تخطط لهجوم إعلامي على “سبوتنيك V”

كشف الكرملين عن حملة أميركية إعلامية لتقويض الثقة بلقاح “سبوتنيك V” الروسي للترويج للقاح “فايزر”، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: إن موسكو لن تشارك بموجة التضليل، وأن “سبوتنيك V”يواصل إثبات فعاليته في مكافحة كورونا داخل روسيا وخارجها.

وقال مصدر في الرئاسة الروسية “الكرملين” اليوم الجمعة: إن واشنطن ومن معها من حلفاء يخططون لإطلاق حملة إعلامية واسعة ضد لقاح “سبوتنيكV” الروسي، وأضاف: إن الهجوم المخطط له ضد اللقاح ستشارك فيه منظمات غير حكومية بينها مؤسسة “سوروس” و”رويترز” و”بي بي سي”، وأشار إلى أن “الجمهور المستهدف من الهجوم الإعلامي هو داخل الدول الأوروبية التي اعتمدت اللقاح الروسي”، موضحاً أن الغرض من الهجوم الإعلامي المخطط له على لقاح “سبوتنيك V” هو “تقويض الثقة والترويج للقاح فايزر”.

ولفت مصدر الرئاسة الروسية إلى أن “الولايات تقود سياسة ترويج لقاح فايزر بشكلٍ عدواني غير مسبوق”.

زاخاروفا: لقاح “سبوتنيك V” يواصل إثبات فعاليته

هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن لقاح “سبوتنيك V”، يواصل إثبات فعاليته بشكلٍ مقنع في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل روسيا وخارجها.

وكشفت زاخاروفا أن موسكو “لن تقوم بتسيّيس هذا الموضوع، أو المشاركة في السباقات السياسية حول اللقاحات”، مؤكدة “أننا لن نشارك في موجة التضليل والشائعات والتكهنات وغيرها”، وأضافت أن “لقاح سبوتنيك V نال الموافقة على استخدامه في 50 دولة، مما يجعله الثاني في العالم في هذا المجال”.

كما كشفت أن هناك لقاحات روسية أخرى ضد كورونا، في طريقها نحو الاستخدام.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية نوهت بأن “روسيا تتعرّض، للأسف، لكمٍّ كبير من المعلومات غير الموثوقة” التي يتم نشرها، بما في ذلك حول اللقاح الروسي وجهود روسيا في مكافحة الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، في 8 أيلول 2020 إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام. وقالت الوزارة الروسية في بيان إنه تمّ إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا، الذي تمّ تطويره في مركز “غاماليا” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، للتداول العام، وذلك “بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 11 آب الماضي تسجيل بلاده أول لقاح كورونا في العالم. كما أعلنت السلطات الروسية أنها ستتمكن من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا شهرياً نهاتية العام 2020، وملايين الجرعات خلال العام 2021، على أن يكون التطعيم داخل البلاد على حساب الحكومة.