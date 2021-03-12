بوغدانوف يبحث مع بيدرسون الوضع في سورية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون في اتصال هاتفي اليوم الوضع في سورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية إن بوغدانوف وبيدرسون “بحثا المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 مع التركيز على ضرورة بذل جهود مشتركة للمجتمع الدولي بهدف إعادة إعمار سورية وضمان الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاتصال “تبادل شامل لوجهات النظر حول التحضير للدورة السادسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف”.