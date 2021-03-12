ديربي لندني بين أرسنال وتوتنهام.. والميلان يصطدم بنابولي

تعاود عجلة الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى منافساتها بعد جولةٍ من المنافسات القارية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وسنشهد هذا الأسبوع مباراتين قويتين، الأولى في إنكلترا بين توتنهام السابع وجاره أرسنال العاشر لحساب الجولة الثامنة والعشرين، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فكتيبة مورينيو تحتاج لكل نقطة حتى تقترب من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، فيما يكافح أرسنال لكسب أفضل مركز في موسم عرف تراجعاً في أدائه، وإذا أردنا الاحتكام إلى آخر لقاءات الفريقين لوجدنا أن المدرّب البرتغالي قام بالضغط على منافسه منذ الدقيقة الأولى مستغلاً قوة هجومه، لذا على الغانرز الردّ بالمثل إن أرادوا الخروج بغير نتيجة الذهاب والتي انتهت بهدفين نظيفين للسبيرز.

والثانية في إيطاليا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري، حيث يستضيف الوصيف ميلان فريق نابولي صاحب المركز السادس، وبالنظر إلى آخر مباريات خاضها كلّ من الفريقين فإن التكافؤ كبير بينهما في النتائج والأداء، ولأن كل منهما يملك دافعاً قوياً للفوز نتوقع مباراة عالية المستوى، فالفريق الأحمر والأسود لن يفرط بأي نقطة إذا ما أراد الحفاظ على فرصته في الصراع على اللقب، حيث يمتلك ميلان العديد من الأسلحة التي تمكّنه من تكرار نتيجة الذهاب التي انتهت لمصلحته بثلاثة أهداف لهدف.

إسبانياً تمرّ الجولة السابعة والعشرون من الدوري المحلي دون مباراة مؤثرة، حيث يلتقي وصيف الدوري برشلونة بهويسكا متذيل الترتيب، ومع خروجه من مسابقة دوري الأبطال يتوقع أن يصارع من أجل الفوز بدرع الدوري، خاصة وأن المتصدّر أتلتيكو يعيش تذبذباً غريباً في أدائه جعل الفارق بينه وبين منافسيه قابلاً للتقليص أكثر فأكثر، أما الغريم التقليدي وصاحب المركز الثالث ريال مدريد فيستضيف إلتشي صاحب المركز السابع عشر.

الدوري الإنكليزي (الجولة 28)

مباريات اليوم: نيوكاسل- أستون فيلا 10 مساءً.

مباريات الغد: ليدز يونايتد– تشيلسي 2.30 مساءً، كريستال بالاس- وست بروميتش ألبيون 5 عصراً، إيفرتون– بيرنلي 7.30 مساءً، فولهام- مانشستر سيتي 10 مساءً.

مباريات الأحد: ساوثامبتون– برايتون 2 ظهراً، ليستر سيتي– شيفيلد 4 عصراً، أرسنال– توتنهام 6.30 مساءً، مانشستر يونايتد- وست هام 9.15 مساءً.

مباريات الاثنين: ولفرهامبتون– ليفربول 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 27)

مباريات اليوم: لاتسيو– كروتوني 4 عصراً، أتالانتا– سبيزيا 9.45 مساءً.

مباريات الغد: ساسولو – هيلاس 4 عصراً، بنيفنتو– فيورنتينا 7 مساءً، جنوى– أودينيزي 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: بولونيا– سامبدوريا 1.30 مساءً، تورينو– إنتر 4 عصراً، بارما– روما، كالياري– يوفنتوس 7 مساءً، ميلان– نابولي 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 27)

مباريات اليوم: ليفانتي– فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الغد: ديبورتيفو ألافيس– قادش 3 ظهراً، ريال مدريد– إلتشي 5.15 عصراً، أوساسونا- بلد الوليد 7.30 مساءً، خيتافي- أتلتيكو مدريد 10 مساءً.

مباريات الأحد: سيلتا فيغو- أتلتيك بلباو 3 ظهراً، غرناطة- ريال سوسيداد 5.15 مساءً، إيبار– فياريال 7.30 مساءً، إشبيلية- ريال بيتيس 10 مساءً.

مباريات الاثنين: برشلونة– ويسكا 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى توتنهام وأرسنال في 174 مباراة، فاز فيها السبيرز في 55 مباراة وخسر في 68 مباراة، فيما كان التعادل في 51 مباراة.

– يعتبر هاري كين الهداف التاريخي لمواجهات توتنهام وأرسنال برصيد 11 هدفاً.

– تواجه ميلان ونابولي في 144 مباراة، ونجج الروسونيري في تحقيق الانتصار في 54 مناسبة، وحقّق الزرق الفوز في 42 مواجهة وحسم التعادل نتيجة 47 لقاء.

– تواجه برشلونة وهويسكا في مواجهتين فقط في الدوري، فاز الفريق الكتالوني في مباراة بنتيجة 8 أهداف نظيفة، وانتهى اللقاء الآخر بالتعادل السلبي.

– تعادل ريال مدريد مرتين في آخر 5 مباريات لعبها وفاز في 3 المتبقية، بينما فاز منافسه إلتشي في مباراتين فقط من آخر خمس لعبها، وخسر في الثلاث المتبقية.