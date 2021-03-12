فواكة لذيذة تحتوي نسبة قليلة من السكر

غالباً ما يتخلّى الأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم بكمية تناولهم للسكر عن استهلاك المشروبات الغازية أو الشوكولا أو الحلوى، لكن قد لا يتبادر إلى أذهانهم التخلي عن الفاكهة. فبالرغم من احتواء جميع الفواكه، والتي تعدّ وسيلة صحية لتلبية احتياجات الإنسان وإمداده بالعناصر الغذائية، على السكر، إلا أن بعض أنواع الفاكهة تحتوي على نسب سكر أعلى من غيرها، كالموز والمانغو.

وحسب مقال نشره الموقع الطبي “ميدكال نيوز تودي” فإن أفضل الفواكه المنخفضة السكر، وتكون مناسبة لكل من يتطلع إلى تقليل تناول السكر دون المساومة على الطعم والتغذية، وتوفر في الوقت نفسه الألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، تشمل الفواكه المنخفضة السكر ما يلي:

*الفراولة: غالباً ما تكون غنيّة بالألياف وتحتوي على القليل جداً من السكر، يوجد فقط نحو 8 غرامات من السكر في ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم، كما أنها مصدر جيد لفيتامين سي.

*الخوخ: على الرغم من أن مذاقها حلو، إلا أن حبة خوخ متوسطة الحجم تحتوي فقط على نحو 13 غراماً من السكر.

*التوت البري: تحتوي أيضاً على ما بين 4 و 5 غرامات من السكر، و 5.3 غرامات من الألياف، و 1.39 غرام من البروتين لكل 100 غرام، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة.

*الليمون والليمون الحامض: يحتوي أقل من 2 غرام من السكر لكل فاكهة ومستويات عالية من فيتامين سي.

*البطيخ الأصفر: تحتوي الشريحة من البطيخ على نحو 11 غراماً من السكر القابل للهضم إضافة إلى البوتاسيوم وفيتامين ج والحديد.

*البرتقال: يحتوي البرتقال المتوسط الحجم على نحو 14 غراماً من السكر القابل للهضم وهو أيضاً مصدر ممتاز لفيتامين سي.

*الجريب فروت: هذه الفاكهة قليلة السكر، تحتوي نصف حبة جريب فروت المتوسطة الحجم على نحو 11 غراماً من السكر، إذا وجد الشخص الجريب فروت حاداً جداً، فقد يرغب في رش كمية صغيرة من العسل أو نثر الستيفيا فوقه.