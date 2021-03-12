محامو حلب: تعميق التشاركية بين جناحي العدالة (القضاء والمحاماة)

حلب – معن الغادري:

ناقش محامو حلب خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي مجمل القضايا التنظيمية والإدارية وسبل النهوض بأداء النقابة وبما يلبي متطلبات واحتياجات المهنة.

وركزت مداخلات الأعضاء على أهمية رفع سوية العمل وتعميق العلاقة والتشاركية بين جناحي العدالة (القضاء والمحاماة) والاستثمار الأمثل للعقارات والعمل على رفع رسوم الوكالات وزيادة رواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أملاك عقارات النقابة وسرعة حسم القضايا المؤجلة وتلافي سلبيات العمل، وتفعيل دور النيابة العامة كما نص القانون، وتحديث القوانين والتشريعات وإلغاء العمل بالقوانين القديمة والتي لا تتناسب مع الواقع الراهن وتشكيل شركة قابضة لدعم المحامين في المحافظة.

وتحدث الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب مستعرضاً الأحداث والمستجدات السياسية والميدانية موضحاً أن الجيش العربي السوري يحقق الانتصارات ويخوض معارك الشرف والعزة والكرامة ضد الإرهاب وداعميه، مشيراً إلى أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد أحبطت كل المؤامرات وهي الآن تنهض من جديد، وأكد أن المؤتمرات السنوية تشكل محطات نضالية يتم فيها تقييم العمل لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات، مبيناً أن فرسان المحاماة قدموا الكثير خلال الحرب على سورية وتحدوا الإرهاب وصمدوا وقدموا الشهداء والجرحى على الجبهات أو أثناء تأديتهم لواجبهم القانوني، داعياً أعضاء الهيئة إلى ضرورة مضاعفة الجهود والمساهمة في عملية البناء والاعمار خصوصاً في المرحلة المقبلة.

بدوره قدم رئيس مجلس النقابة المحامي نجدت عفش شرحاً وافياً عن نشاط مجلس الفرع ولجانه وخطة العمل للعام الحالي، كما تمت الإجابة على جميع التساؤلات المطروحة.

حضر أعمال المؤتمر سمير بطرني وفيصل جمول أعضاء مجلس النقابة المركزي والرفيق ابراهيم الحمد المحامي العام الأول بحلب وفعاليات حزبية ورسمية.