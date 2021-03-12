مواجهات متوازنة في الجولة العشرين من الدوري الممتاز

مع دخول الدوري الممتاز بكرة القدم مراحله الحاسمة، ستشكّل الجولة العشرون من المسابقة والتي ستقام مبارياتها السبع ظهر اليوم الجمعة فرصة للتعويض لبعض الفرق التي تراجعت نتائجها مؤخراً مثل الجيش والكرامة.

أهم اللقاءات سيستضيف فيها المتصدّر تشرين (٤٣ نقطة) فريق الوثبة السابع (٢٣ نقطة)، وفيها يبدو البحارة مرشحين فوق العادة لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيدهم في ضوء النسق التصاعدي الذي يمرون فيه وتراجع مستوى المنافس.



من جانبه الجيش الوصيف (٣٨ نقطة) سيكون أمام فرصة استعادة نغمة الانتصارات، عندما يستقبل على ملعب الجلاء في دمشق فريق الساحل الثاني عشر (١٠ نقاط)، وعلى الرغم من الفوارق الفنية بينهما إلا أن الإثارة ستكون حاضرة في ضوء حاجة الفريقين للنقاط..



وإلى حماة يرحل حطين الثالث (٣٧ نقطة) لملاقاة مضيفه الطليعة السادس (٣٠ نقطة) في مواجهة متكافئة للغاية، لكن ربما تكون رغبة الضيوف في مواصلة المنافسة على اللقب حاسمة لتحقيق الفوز.



وعلى ملعب الباسل في حمص يستقبل الكرامة الرابع (٣٧ نقطة) فريق الفتوة قبل الأخير (٩ نقاط) في لقاء مختلف الطموحات، فأصحاب الأرض يسعون للاستمرار في ركب المنافسة بينما يريد أزرق الدير الابتعاد عن شبح الهبوط..

ديربي مصغر سيحتضنه ملعب تشرين في دمشق ويجمع الوحدة الخامس (٣٥ نقطة) بجاره الحرجلة الحادي عشر (١٨ نقطة)، ومع الوضعية المريحة للجانبين ستكون المتعة حاضرة رغم أفضلية البرتقالي لحصد النقاط..



جبلة الثامن (23 نقطة) سيستقبل على ملعب البعث نظيره الحرية الأخير (8 نقاط) في لقاء حاسم للضيوف الذين يمرون بحالة تخبط فنية وإدارية أدّت لتراجع نتائجهم ودخولهم في نفق الهبوط، أما لقاء الاتحاد التاسع (23 نقاط) وضيفه الشرطة العاشر (21 نقطة) فيمكن القول بأنه لن يؤثر كثيراً على مركز الفريقين في وسط الترتيب.

“البعث”