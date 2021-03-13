الاحتلال الأمريكي يسرق 10 شاحنات قمح من صوامع تل علو

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم كمية جديدة من القمح عبر شاحنات من صوامع تل علو بريف الحسكة الشرقي.

مصادر محلية في ريف اليعربية قالت: إن “عشر شاحنات محملة بالقمح من صوامع قرية تل علو بدأت بالخروج تباعاً في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم باتجاه معبر الوليد غير الشرعي بحراسة من مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” لتهريبها إلى شمال العراق وبيعها”.

وسرقت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين كميات كبيرة من القمح من صوامع تل علو عبر أكثر من 112 شاحنة وأخرجتها إلى شمال العراق.

وتنتشر قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق آبار النفط لسرقته إضافة إلى سرقة المحاصيل الرئيسة مثل القمح وذلك لتمويل المجموعات المسلحة التي تدعمها وفى مقدمتها ميليشيا “قسد” ولحرمان الشعب السوري من خيرات بلاده بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه عليه لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.