القلعة يحسم تأهله إلى نهائيات دوري كرة الصالات

حلب- محمود جنيد

بفوزه الصريح على الشهباء 18/10 في افتتاح مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية لكرة الصالات (تجمع حلب)، ضمن فريق القلعة تأهله الى الأدوار النهائية بصرف النظر عن نتيجة لقائه الأخير مع حرفيي حلب في الجولة

الخامسة و الأخيرة بتحصيله 12 نقطة وهي العلامة الكاملة بعد أربع مباريات خاضها.

القلعة بدأ مشواره في البطولة بالفوز على عمال حلب 5/9، وأتبعه بالفوز على نبل 4/9، وفي مباراته الثالثة فاز على اليرموك 3/9، ليصبح رصيده كما ذكرنا 12 نقطة +23 هدفاً، مخلفاً وراءه وبفارق مباراة لعبها زيادة عن بقية فرق المجموعة، كل من عمال حلب 6 نقاط/ +6، الحرفيين 4 نقاط/ +2، نبل 4 نقاط +1، ونقطة لكل من اليرموك والشهباء.

وتستمكل مباريات الجولة الرابعة يومي غد الأحد وبعده الاثنين بلقاءي عمال حلب مع نبل، و الحرفيين مع اليرموك.

وتنحصر بطاقة التأهل الثانية عن مجموعة حلب بين عمال حلب (الأقرب)، وحرفيي حلب ونبل، علماً بأن نتائج الفرق في الجولتين المتبقيتين لن تؤثر على صدارة القلعة حتى في حال خسارته لمباراته الأخيرة، كونه تغلب على عمال حلب وهو الفريق الوحيد القادر على الوصول للنقطة 12، في افتتاح مباريات التجمع.

مدرب فريق القلعة صلاح الدين أبو بكر كشف “للبعث” بأن همه والفريق هو الفوز ببطولة حلب والتأهل على رأس المجموعة، تعويضاً عن عدم التوفيق في الدوري النظامي( الملاعب المكشوفة)، ومتابعة المشوار في الأدوار النهائية المحدد انطلاقها حتى الآن في 28 من آذار الجاري، والتأهل الى الدرجة الأولى الذي يتواجد فيه فريق النيرب الحلبي بطل الدوري لثلاث نسخ متتالية، متمنياً بأن يفلح الفريق الحلبي الثاني الذي سيكون في عداد فرق الدور النهائي، بالتأهل الى الدرجة الأولى، ليكون التمثيل فيها بثلاثة فرق.