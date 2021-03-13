زراعة 4460 دونماً من القمح لتأمين الريف المحرر

الرقة – حمود العجاج

تعاقد فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالرقة مع عدد من الفلاحين على زراعة 4460 دونماً لإنتاج بذار القمح المحسن لتأمين الحاجة اللازمة من أجل موسم زراعة القمح القادم.

وأكد الدكتور فريد بعاج مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار أن الحقول المتعاقد عليها نفذت في ريف الرقة المحرر بقسميه الغربي (دبسي عفنان) والشرقي (السبخة و معدان)، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت الإمكانيات اللازمة لإنتاج 100 ألف طن من بذار القمح على مستوى القطر وتم إبرام العقود الناظمة للعمل مع الفلاحين والمنتجين الذين تتحقق لديهم الشروط المطلوبة.

وبحسب بعاج تم تجهيز مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاصة ببذار القطن استعداداً للتوزيع على الفلاحين إذ تم إنتاج 60 طن بذار صنف “رقة 5 ” المخصص لمحافظة الرقة ومن المتوقع أن تكفي هذه الكمية حاجة الريف المحرر بالرقة استنادا للكميات الموزعة خلال السنوات الثلاث السابقة وفي حال عدم كفاية البذار يتم الاستكمال ببذار “حلب 33” الذي تم تخصيصه أيضاً لمحافظة الرقة ، علماً بأنه سيتم توفير بذار القطن “رقة 5 ” بالموسم القادم لكامل المساحة المخصصة لزراعة القطن بالريف المحرر من خلال العقود الإكثارية مع الفلاحين .