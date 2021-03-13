زيت جوز الهند له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تعزيز وظائف المخ وحتى تحسين جودة البشرة، ومن الممكن أيضاً صنع غسول للفم بزيت جوز الهند لمنع رائحة الفم الكريهة ولتبييض الأسنان.

وتشير الأبحاث إلى أن زيت جوز الهند البكر يحتوى على أكثر الخصائص المعززة للصحة، وبمجرد تسخينه سيتحول إلى نوع الزيت السائل الذي نعرفه جميعاً، ويمكن من خلاله صنع غسول منزلي من زيت جوز الهند لإنعاش أنفاسك وتبييض أسنانك، وتحسين صحة اللثة، حيث يتم مزج أجزاء متساوية من زيت جوز الهند مع صودا الخبز لصنع هذا الغسول الفموي الرائع، وإضافة بضع قطرات من زيت النعناع حسب ذوقك.

ويقول أخصائي التغذية الدكتور جوش أكس: “قد يكون زيت جوز الهند أكثر الأطعمة الصحية تنوعاً على هذا الكوكب، لدرجة أنني أعتبره من أفضل الأطعمة الخارقة، إنه ليس فقط يستخدم في الطهي، ولكن استخدامات زيت جوز الهند عديدة ويمكن أن تمتد إلى كونها شكلاً من أشكال الطب الطبيعي، ويمكن استخدامه في علاجات التجميل الطبيعية وغير ذلك الكثير”.

ويقول الباحثون في معهد “أثلون” للتكنولوجيا، إن خصائص المضادات الحيوية الموجودة في زيت جوز الهند قادرة على تدمير البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، ومن أهم فوائد زيت جوز الهند:

كما يستخدم كأفضل مرطب طبيعي للبشرة، حيث يتم امتصاصه بسرعة من الجلد ويقضي على الدهون تماماً.

وزيت جوز الهند جيد أيضاً لعلاج الشفاه الجافة المتشققة، حيث يعمل على ترطيب الشفاه والحماية من حروق الشمس.

ويساعد في تقوية الشعر وتصفيفه، فقط يتم وضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند على الشعر ثم يتم غسله للحصول على نتيجة مضمونة.