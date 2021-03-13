110 % تنفيذ زراعة القمح المروي والبعل وخطة متكاملة لزراعة كامل الأراضي

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

مساحات واسعة تمت زراعتها بالقمح للموسم الحالي في محافظة ريف دمشق، وذلك في إطار التوجهات الهادفة لزيادة خطة زراعته واستثمار أي شبر أرض قابل للزراعة والتوسع بالمساحات قياساً بالأعوام الماضية في ظل توفير مختلف مستلزمات الإنتاج.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي المهندس حسين العبد لله لـ”البعث” أن محافظة ريف دمشق ومديرية الزراعة، عملتا على توفير الظروف الملائمة للمحاصيل الزراعية لاكتمال عملية إزهارها ونضجها بشكل صحيح, ما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة في محافظة ريف دمشق مقارنة بالمواسم السابقة, كما ساهمت الأمطار الأخيرة بزيادة المساحات المزروعة بالعدس والحمص والفول الحب والبازلاء الحب للموسم الحالي, مقارنة مع الموسم السابق نتيجة عودة الفلاحين إلى أراضيهم وزيادة كميات الهطولات المطرية التي زادت من رطوبة الأرض, وبشكل عام ساهمت الأمطار بتحسن الواقع الزراعي في كافة مناطق محافظة ريف دمشق, ورفعت من مستوى تنفيذ الخطة الزراعية للموسم 2020 – 2021 /

وبين العبد لله أن تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للقطاع النباتي للموسم الحالي والقادم مستمر، حيث وضعت محافظة ريف دمشق خطة متكاملة لزراعة كل الأراضي بنسبة 40 %، مبيناً أن خطة القمح نفذت بالكامل، حيث بلغت نسبة تنفيذ القمح المروي والبعل 110 %, وأن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين تتابع العمل على تامين المستلزمات الأساسية للزراعة من المحروقات والأسمدة والأعلاف حسب الإمكانيات والمتوفر منها، وتم العمل على تنفيذ باقي الخطة الزراعية لكافة المحاصيل فيما يتعلق بمحصول القمح المروي وبلغت المساحة المخططة للقمح المروي 18355 هكتاراً والمنفذة منها 6380 هكتاراً, كما بلغت المخططة للقمح البعلي 2465 هكتاراً والمنفذة 938 هكتاراً, وبالنسبة لمحصول الشعير المروي المساحة المخطط 2791 هكتاراً والمنفذة 8371 هكتاراً, أما محصول الثوم فالمساحة المخططة بلغت 579 هكتاراً والمنفذة 503 هكتارات بنسبة 83 %, محصول الفول المروي مساحة منفذة منه 497 هكتاراً بنسبة 9 %, وبلغ إجمالي المساحة المنفذة للمحاصيل الحقلية الشتوية والمروية والبعلية 18948 هكتاراً, فيما بلغ إجمالي المساحة المخططة 2645 هكتاراً لمحاصيل الشعير الرعوي وبيقية رعوية وبيقية حب وشيلم مروي وبرسيم وبيقية حب بعل وكرسنة بعل بنسبة تنفيذ 55 %, وفيما يتعلق بمحاصيل الخضار الشتوية بلغت إجمالي المساحة المخططة 5102 هكتارات وإجمالي المنفذة 2545 هكتاراً.

وأشار عضو المكتب إلى خطة الأشجار المثمرة وإنتاجها المتوقع بالنسبة للزيتون مساحة الموسم بلغت 19387 هكتاراً و عدد أشجار 2854 شجرة, بإنتاج متوقع 46451 طناً، والعنب الإنتاج للعام الماضي والحالي بلغ 18809 أطنان, والتفاح مساحة الموسم 12627 هكتاراً، وعدد أشجار 3252 شجرة بإنتاج متوقع يبلغ 117133 طناً. وأكد العبد لله أن هذه النسب ستزداد لاحقا كون كميات الأمطار تجاوزت الأربعة أضعاف قياساً بالفترة نفسها من الموسم الماضي، ما يساعد على تنفيذ ما تبقى من الخطة وخاصة للمحاصيل الشتوية والصيفية.