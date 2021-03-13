6 وفيات جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا في مشفى السلط

وضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء، بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، ما تسبب بوفاة 6 مرضى، حسب مصادر طبية.

وقال عبيدات في تصريحات للتلفزيون الأردني.. إنه حدث انقطاع للأوكسجين في مشفى السلط الحكومي الجديد وهو ناتج عن نقص في خزانات الأوكسجين، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى وقوع 6 وفيات، فيما قال مدير المشفى عبد الرزاق الخشمان.. إن “نفاد الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة، وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة”، حسب تعبيره، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على المشكلة.

وفي السياق ذاته قال رئيس النيابات العامة الأردني القاضي يوسف ذيابات.. إنه بعد ورود خبر حادثة مشفى السلط تحركت النيابة العامة على الفور، وباشر 3 مدعين عامين إجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في الأردن 5224 حالة والإصابات 464856 حالة والمتعافون 385533.