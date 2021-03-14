أطباء الأسنان في اللاذقية: تأمين مقومات نجاح المهنة

اللاذقية – مروان حويجة

عقد فرع نقابة أطباء الأسنان في اللاذقية مؤتمره السنوي تحت شعار (نستولد الأمل من رحم الألم حتى يتحقق الانتصار) وذلك على مدرج دار الأسد للثقافة بحضور الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ونقيب أطباء الأسنان بالقطر الدكتور زكريا الباشا.

وتركزت مداخلات أعضاء المؤتمر حول سبل تطوير المهنة ودعم كفاءة ممارستها وتأمين مقومات نجاحها ومنها المؤتمرات العلمية التخصصية ورفع الكفاءة والتأمين الصحي وقانون الضريبة وارتفاع رسوم الدورات التدريبية للأطباء وتوفير الاحتياجات الخدمية الضرورية.

ونوّه الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب بالدور الذي تؤديه نقابة أطباء الأسنان خلال الظروف الراهنة من خلال مواصلة العمل وتقديم التضحيات في سبيل توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لأبناء الوطن واستعرض الواقع السياسي ومجريات الأحداث التي تشهدها الساحة المحلية والدولية والحالة الاقتصادية الصعبة التي سببها الحصار الجائر على بلدنا للنيل من صموده والحالة السياسية والنسيج الأجتماعي المميز لبلدنا الغالي، كما نوه لأهمية تضافر الجهود والخبرات للارتقاء بالعمل النقابي باعتبار الكادر الطبي هو الجيش الأبيض الذي يؤدي واجبه جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري.

ومن جانبه أعرب محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم عن تقديره للجهود التي يبذلها الأطباء التي تدعو للفخر والاعتزاز في بلدنا الحبيب لافتاً إلى المستوى العلمي والعملي الراقي لأطبائنا ومدى مهنيتهم وطرق تعاطيهم مع المشكلات الصحية للمواطنين مؤكدا استمرار تقديم كافة الامور الخدمية والسعي الدائم لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وأشار إلى أن الأطباء هم الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات على مساحة الوطن

من جهته نقيب أطباء الأسنان بسورية الدكتور زكريا الباشا أورد شرحاً حول أهم محاور خطة العمل النقابي و جهود النقابة لمعالجة القضايا التي تسهم في توفير الاحتياجات و التسهيلات و كل الإجراءات التي تحقق دفعاً لمسيرة عمل النقابة و شؤون الزملاء أطباء الأسنان و لفت إلى أهمية القضايا المهنية الهامة المطروحة لملامستها واقع ممارسة المهنة و سبل تحقيق التكامل بين الأداء النقابي و العمل المهني .

وعرض رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان الدكتور طارق عبدالله للتقرير السنوي للأعمال النقابية و المهنية المنفّذة و خطة الأنشطة المنجزة و آلية متابعتها لرفع الكفاءة المهنية و النقابية و تنمية المبادرات و الأنشطة العلمية و المجتمعية .

حضر المؤتمر الرفيق الدكتور نقولا مرطيشو عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ومدير الصحة الدكتور هوازن مخلوف، وأعضاء مجلس النقابة المركزي وعمداء كلية الطب بجامعة تشرين.